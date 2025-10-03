Donald Trump vasárnap estig adott határidőt a Hamásznak, hogy elfogadja a béketervet

Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott a Hamásznak, hogy elfogadja az Egyesült Államok gázai béketervét, különben „elszabadul a pokol”.

Trump pénteken a Truth Social nevű platformján azt írta, hogy vasárnap 18:00-ig (washingtoni idő szerint este tízig) megállapodásra kell jutni. Az amerikai elnök erről a szokásos visszafogott stílusában írt:

„Ha ezt az UTOLSÓ ESÉLYT jelentő megállapodást nem sikerül elérni, elszabadul a POKOL, olyan, amilyet még soha senki nem látott a Hamász ellen. A KÖZEL-KELETEN BÉKE LESZ, AKÁRHOGY IS.”

A terv azonnali harcok beszüntetését és 72 órán belül 20 élő izraeli túsz, valamint halottnak vélt túszok földi maradványainak átadását irányozza elő, cserébe több száz fogva tartott gázai szabadon bocsátásáért.

Úgy tudni, arab és török közvetítők próbálják rávenni a Hamászt, hogy elfogadja a javaslatot, de a szervezet egyik magas rangú képviselője szerint a fegyveres csoport nagy valószínűséggel elutasítja azt.

A BBC értesülései szerint a közvetítők felvették a kapcsolatot a Hamász katonai szárnyának vezetőjével Gázában, aki jelezte: nem ért egyet az új amerikai tűzszüneti tervvel. Úgy tudni, a szervezet politikai vezetésének egyes tagjai Katarban hajlandóak lennének elfogadni a javaslatot bizonyos módosításokkal, de befolyásuk korlátozott, mivel nincs közvetlen irányításuk a túszokat őrző fegyveresekre nézve.

Egy másik akadály a Hamászon belül az, hogy a terv értelmében az első 72 órában valamennyi túszt át kellene adniuk, vagyis lemondanának egyetlen alkupozíciójukról.

Jelenlegi becslések szerint a fegyveres csoport 48 túszt tart még mindig fogva a palesztin területen, akik közül csak körülbelül 20-an lehetnek életben.

A Trump és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök által kidolgozott, és hétfőn a Fehér Házban bejelentett 20 pontos terv kimondja, hogy a Hamásznak nem lesz szerepe a Gázai övezet kormányzásában, és lehetőséget nyit egy jövőbeli palesztin állam létrejöttére is.

Ugyanakkor Netanjahu a bejelentés után rövid videóüzenetben ismét megerősítette korábbi álláspontját: ellenzi egy palesztin állam létrejöttét.

„Ez nincs benne a megállapodásban. Mi világosan kijelentettük, hogy határozottan ellenezzük a palesztin államot” – mondta.

Trump kijelentette, hogy Izrael számíthat az Egyesült Államok támogatására abban, hogy „befejezze a Hamász jelentette fenyegetés megsemmisítését”, ha a csoport nem fogadja el a béketervet.

Netanjahu szintén azt mondta, hogy Izrael „befejezi a munkát”, ha a Hamász elutasítja a tervet, vagy nem teljesíti annak feltételeit. (BBC)