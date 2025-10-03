Először lesz nő a canterbury érsek

A 63 éves Sarah Mullallyt nevezték ki canterbury érseknek, így beiktatása után ő lesz az első nő, aki az anglikán egyház legfontosabb vallási vezetői posztját betölti.

(Az anglikán egyház feje hivatalosan a mindenkori brit uralkodó, azaz III. Károly, bár ez a pozíció inkább szimbolikus jogkörű, az egyház tényleges lelkészi és vallási vezetője a canterbury érsek.)

Sarah Mullaly Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Sarah Mullally 1999 és 2004 között az Egészségügyi Minisztérium országos főápolója volt, a legfiatalabb, akit valaha ebbe a tisztségbe kineveztek. Ő vezette be Európa első betegfelmérését, amelynek célja az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők tapasztalatainak feltérképezése volt. 2004-ben hagyta el a posztot, három évvel azt követően, hogy pappá szentelték. Gyorsan emelkedett az egyházi ranglétrán, és az Exeteri Egyházmegye Crediton püspöke lett.

2005-ben Erzsébet királynő dáma címmel tüntette ki a nővér- és szülésznőképzéshez, illetve a szakmához való kiemelkedő hozzájárulásáért. 2017 decemberében lett London püspöke, ezzel az anglikán egyház harmadik legmagasabb pozíciójába került, közvetlenül a canterburyi és a yorki érsek mögé.

Londoni püspökként már az első napján a vezetői pozíciók sokszínűbbé tételét sürgette a brit egyházakban: „Ha azt akarjuk, hogy az egyházaink relevánsabbak legyenek a közösségeink számára, akkor növelnünk kell azoknak az egyházaknak a számát, amelyeket női papok vezetnek, illetve olyanok, akik fekete, ázsiai vagy más etnikai kisebbségekhez tartoznak” – mondta.

Javaslatot nyújtott be, hogy az anglikán egyház áldást adhasson az azonos nemű párok polgári együttéléseire és házasságaira, ezt a szinódus 2023-ban elfogadta. Ugyanakkor az egyház továbbra sem változtatott hivatalos álláspontján a melegházasság ügyében, így azonos nemű párok ma sem köthetnek házasságot templomban.

Kritikus hangot ütött meg a gyógyíthatatlan beteg felnőttek életvégi döntéseiről szóló törvényjavaslatával kapcsolatban, amely meghatározott körülmények között engedélyezné az asszisztált halált.

Az anglikán egyházban egyébként csak az 1990-es évek közepétől engedélyezik, hogy nők papok legyenek. Ugyanakkor ma is vannak az egyházban magas rangú püspökök, akik nyíltan ellenzik, hogy nők egyáltalán a papságba kerüljenek, nemhogy az egyház élére. A törvény szerint a canterbury érsekeknek 70 éves korukban nyugdíjba kell vonulniuk, emiatt sokan nem tartották esélyesnek Mullallyt a kinevezésre.

Nehéz idők járnak az anglikán egyházra

Nehéz időszakot él át az anglikán egyház, az előző canterbury érseknek, Justin Welbynek egy botrány következtében kellett lemondania. Az anglikán egyházat megrázó gyermekbántalmazási botrány gyökerei John Smyth QC-hez, egy befolyásos jogászhoz vezethetők vissza, aki az 1970–80-as években keresztény ifjúsági táborokban fiatal fiúkat lelkileg, fizikailag és szexuálisan bántalmazott. Bár az ügyek nyilvánosságra kerültek, Smyth 2018-as halála után is hosszú ideig tartott, mire az egyház érdemben szembenézett a felelősségével.

A 2024-ben közzétett független „Makin Review” megállapította, hogy az egyházi vezetők, köztük az anglikán egyház előző vezetője, Justin Welby már 2013-ban tudtak Smyth ügyeiről, mégsem értesítették a rendőrséget. A túlélők szerint évtizedekig nem szolgáltattak nekik igazságot, az egyház pedig inkább eltussolta az ügyet. A jelentés nyomán Welby vállalta a felelősséget és lemondott, súlyos válságba sodorva az anglikán egyházat. (SkyNews, BBC)