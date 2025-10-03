Forbes-lista: naponta 1,3 milliárddal nőtt Mészáros Lőrinc vagyona, már 1749 milliárdja van

Idén is megjelent a Forbes 50 leggazdagabb listája, amelyet már harmadik éve Mészáros Lőrinc vezet. A lap számításai szerint vagyona már 1749,1 milliárd forintot tesz ki, ez 507,3 milliárddal több, mint egy évvel korábban volt. Vagyis miközben a magyar gazdaság 0,5 százalékkal növekedett tavaly, a leggazdagabb magyar vagyona 40 százalékkal lett több. A felcsúti milliárdosnak így naponta 1,3 milliárd forinttal nőtt a vagyona, ami percenként 965 182 forintos növekedést jelentett.

Mészáros vagyona az ország tavalyi nominális GDP-jének 2,1 százalékának felel meg, ami jelentős előrelépés az egy évvel korábbi állapothoz képest, hiszen akkori vagyona még csak a magyar GDP 1,65 százalékának felelt meg. A felcsúti milliárdos tavaly lépte át először az ezermilliárdos határt a lista történetében, azaz ő lett az első magyar billiomos. Ha mondjuk ez jövőre is így folytatódna tovább, a 2000 milliárdos mérföldkövet is átléphetné. Az elmúlt üzleti év során vagyona elsősorban az Opus Global portfóliója (különösen az energetikai ágazat eredménye) és az MBH Bank eredményének köszönhetően növekedett, de cégei számos külföldi akvizíciót is elindítottak vagy zártak le a mezőgazdaságtól az építőiparig. Ez jól mutatja a Forbes szerint, hogy Mészáros igyekszik külföldi diverzifikációval validálni és stabilizálni a birodalmát.

Illusztráció: Botos Tamás/444

A második helyen azonban meglepetésre helycsere történt, így már nem Csányi Sándor a második leggazdagabb az országban. A Veres Tibor érdekeltségébe tartozó Wallis csoport 2024-es rekorderedménye és a Dayton Invest holding növekedése átrendezte a lista dobogóját, így Veres majd háromszáz milliárdos

vagyonnövekményével a lista történetében először lekörözte Csányi Sándort.

A 4iG terjeszkedésének és növekedésének köszönhetően először került be a top10-be Jászai Gellért is, aki kicsivel több mint 52 százalékos tulajdonosa a társaságnak. Az elmúlt egy évben 244 százalékot emelkedett a tőzsdén jegyzett cég árfolyama.

Új szereplő a nyolcadik helyen Pavelka Tibor, akinek személyében új, száz százalékban selfmade szereplőt kapott az élvonal. Cége, a Semilab Magyarországon eddig egyedülálló pályát járt be, a világ legnagyobb napelemipari, valamint az ötödik legnagyobb félvezetőipari mérőberendezés-gyártó vállalkozásává vált.