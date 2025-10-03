Ismét Venezuela partjainál akciózott az amerikai hadsereg, négy embert megöltek

Ismét csapást intézett az amerikai hadsereg a venezuelai partok mentén egy hajóra, amelyen négy ember meghalt. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerint a hajón kábítószercsempészek tartózkodtak.

„Négy drogcsempész meghalt egy hajó fedélzetén a csapásban, amelyet Venezuela partjai mentén, nemzetközi vizeken hajtottak végre; a hajó jelentős mennyiségű kábítószert szállított az Egyesült Államokba, hogy mérgezze a lakosságunkat” – tweetelt ki Hegseth.

Ez volt a negyedik hajó, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt hetekben célba vett a drogkartellek elleni háború keretében. Ezek a csapások addig folytatódnak, amíg meg nem szűnnek az amerikai nép elleni támadások, írta a miniszter. A tweetben egy videófelvételt is közzétett a megtámadott, majd lángba borult hajóról.