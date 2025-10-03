Lecsapott a NAV: zárt Facebook-csoportban készpénzesítették a SZÉP-kártyás kifizetéseket

Több mint hatezer tagja volt annak a privát Facebook-csoportnak, amiben 20 százalékos jutalékért cserébe ígérték SZÉP-kártyás összegek készpénzesítését. Mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményéből kiderül, a csoportra a NAV is felfigyelt, és regisztráltak a Heves vármegyei revizorok is, akik felvették a kapcsolatot a kamuprofil mögé bújt hirdetővel.

„Az ellenőrök is a szokásos ajánlatot kapták: a SZÉP-kártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20 százalékos jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50 000 forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel, és személyes találkozót beszéltek meg”

- írják. Mint az egyeztetésen kiderült, egy szálláshely lett volna a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettje, ez alapján pedig sikerült beazonosítani a kamuprofil mögötti valós szereplőket.

„A találkozó létrejött, az ellenőrök a vizsgálat során kiderítették, hogy a csoportot többen működtették közösen, a pénzváltásból származó bevételen pedig osztoztak”. Az online számlaadatok alapján a szervezők közel kétezer olyan számlát állítottak ki, melyeken a feltüntetett szolgáltatások valójában nem valósultak meg, ezzel összesen 44 millió forint jutalékra tettek szert.

„Az adóhivatali eljárás folyamatban van, az illegális pénzváltóknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl a súlyos és szándékos adóelkerülés miatt adóbírsággal is számolhatnak” - írja a NAV.