Letartóztatták azt az amerikai egyetemistát, aki bevallotta a ChatGPT-nek, hogy autókat rongált meg

Egy amerikai egyetemistának saját magát sikerült megvádolni azzal, hogy a ChatGPT-vel folytatott beszélgetéseiben beismerte: autókat rongált meg, írja az Independent. Ryan Schaefert, a Missouri Állami Egyetem 19 éves másodéves hallgatóját súlyos vagyoni károkozással vádolják.

Ryan Schaefer

Schaefert térfigyelő kamerák buktatták le az éjszakai-hajnali vandál akciója másnapján. A letartóztatása után a nyomozók átkutatták a telefonját, így bukkantak rá a mesterséges intelligencia chatbotjával folytatott beszélgetésekre. A szinte közvetlenül a rongálásokat követően kezdett, elgépelésekkel teli beszélgetésben állítólag olyanokat írt, hogy véletlenszerű autók szélvédőjét törte be, arról érdeklődött, hogy emiatt börtönbe kerül-e, illetve eldicsekedett azzal, hogy „tavaly megúsztam”, illetve azt is írta, hogy nem hiszi, hogy bármilyen módon felismerhetnék az arcát a kamerafelvételek alapján. Ebben egyébként tévedett.

A nyomozók azt állítják, hogy Schaefer betörte autók ablakait, letépte az oldalsó tükröket, behorpasztott motorháztetőket és ablaktörlőket tört el a több órán át tartó hajnali során. A Springfield Rendőrkapitányság szerint 17 járműben okozott összesen több ezer dollárnyi kárt.