Lovas egységekkel akarja támadni az orosz hadsereg Ukrajnát

Teljes értékű lovassági egységeket állít fel az orosz hadsereg Ukrajnában, már zajlik a katonák lovas kiképzése. A terv szerint egy katona lóhátról irányít, a társa pedig tűzfedezetet biztosít majd, vagyis ketten ülnek egy lóra (hárman meg a csikóra).

Az orosz hadsereg már korábban is sok váratlan járművet vetett be az ukrán fronton: kiszuperált civil autók, quadok, crossmotorok is a katonai járműpark részei lettek. A motorok időnként kifejezetten hatékonyak voltak a szakaszszintű előretörésekben, de a rögtönzött megoldások mögött ott voltak az orosz hadsereg ellátási problémái is. Az ukrajnai háború technológiai szempontból is nagyon sok újat hozott mindkét oldalon, ami tágabb teret adott a rögtönzött megoldásoknak is.

Lovakat és szamarakat idáig csak alkalomszerűen vettek igénybe, nagyrészt vontatásra, most azonban a Kommerszant szerint az orosz hadsereg arra készül, hogy teljes értékű lovassági egységeket is újra felállítson.

Az orosz lap azt hangsúlyozza, hogy a katonai járművekkel szemben a lovak fürgesége nehéz terepen előnyt jelenthet, ha mozgékonyságról és lopakodásról van szó. Az oroszok abban bízhatnak, hogy a ló jobban képes sötétben tájékozódni, és bár a gyalogsági aknák rá is veszélyesek, a harckocsik ellen telepített, mágneses érzékelőkkel ellátott aknákat az állatok kisebb valószínűséggel fogják aktiválni.

A lovas egységek felállításáról a „Vihar” különleges egységek parancsnoka már az orosz állami tévében is beszélt.

„A taktika szerint két férfi egyetlen lovon lovagol: az egyik irányítja, a másik pedig tűzfedezetet biztosít. A támadás helyszínére érve mindkét katona leszáll a lóról, és elfoglalja az ellenséges erődítményt”

– mondta.

A Kommerszant szerint a teljes értékű lovassági egységek felállítása több szempontból is szimbolikus, a lovak visszahozatala a harctérre „azt a patthelyzetet tükrözi, amelybe a modern technológia jutott az elektronikusan túlterhelt fronton”.

(via Meduza)