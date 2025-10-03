Megdőlt a hidegrekord: mínusz 4,6 Zabaron

Megdőlt az országos hajnali hidegrekord pénteken: a szokás szerint legfagyosabb rekordokat produkáló Zabarban Nógrád megyében mínusz 4,6 fokig süllyedt a hőmérséklet - írja a HungaroMet alapján az MTI.

Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Az erre a napra vonatkozó korábbi hidegrekord mínusz 4,3 fok volt, amit még 2013-ban regisztráltak Szécsényben. Péntekre virradóra az ország nagy részén 0 és plusz 5 fok között alakultak a minimum-hőmérsékleti értékek, több helyen előfordult talaj menti fagy, és légköri fagy is.

Pénteken nap közben az ország nagy részén napos idő várható kevés fátyolfelhővel, bár a Tiszántúlon lehet vastagabb felhőtakaró is. Gyenge csapadék legfeljebb a délkeleti, keleti határ közelében fordulhat elő, az északi szél viszont nagy területen megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. A csúcsérték 10 és 15 fok között várható.