„Minél többen leszünk, annál nehezebb dolguk lesz a hatóságoknak” – hiába tiltotta be a rendőrség, az eddigi legnagyobb Pride-ra készülnek a pécsiek

A budapesti után az idei Pécs Pride-ot is betiltotta a rendőrség, a tiltást a Kúria is helyben hagyta.

A szervezők ennek ellenére megtartják október 4-én az LMBTQ jogok melletti felvonulást, és minden eddiginél több résztvevőre számítanak. Európai parlamenti képviselők is részt vesznek az eseményen.

Pécs nyitott város, de a kormány propagandája és a Pride-ot betiltó törvény megnehezítette a szervezők dolgát. Nehezebb volt helyszíneket bérelni, mint korábban, több felkért szónok attól tartva vállalta a szereplést, hogy elveszítheti állását.

Az idei lesz az ötödik Pécs Pride, melynek hátteréről Buzás-Hábel Gézát, a Diverse Youth Network igazgatóját, a Pécs Pride egyik szervezőjét kérdeztük.

Mi jutott először eszedbe, amikor meghallottad, hogy az új szabályozás betiltja az LMBTQ témájú tüntetéseket?

Először azt gondoltam, hogy ez csak gumicsont, nem lehet megcsinálni ezt Magyarországon, mert a különböző nemzetközi egyezmények és európai uniós szabályok keretet szabnak. Amikor láttam, hogy mégis elfogadták az új szabályozást, az volt az első gondolatom, hogy nem fogunk meghajolni, meg fogjuk tartani a rendezvényt. Egy pillanatig sem volt kérdés, hogy idén is lesz Pécs Pride.

Jogi oldalról ez most hogy néz ki? Budapesten önkormányzati rendezvény lett a Pride, így kerülték meg a tiltást.

Számunkra fontos volt, hogy a Pride ne önkormányzati rendezvényként valósuljon meg. Úgy gondoljuk, a közösség jövője nem függhet egy-egy politikus aktuális hozzáállásától. Mi történik, ha váltás lesz az önkormányzatban? Akkor a közösség már nem állhat ki a jogaiért, nem demonstrálhat a saját értékrendje mellett? Ezért már a kezdetektől azon dolgoztunk, hogy önkormányzati támogatás nélkül szervezzük meg a Pride-ot. Elsősorban a szervezet és tagjaink biztonsága érdekében magánszemélyként jelentettem be a rendezvényt a rendőrségen. Várható módon tiltó határozatot kaptunk – meglepetés lett volna, ha engedélyezik. A TASZ, a Helsinki Bizottság, a Háttér Társaság és az Amnesty International támogatásával fellebbeztünk, de a tiltást a Kúria is helyben hagyta. Ezzel számoltunk, de nem szeretnénk itt megállni, az ügyet a strasbourgi emberi jogi bíróságig kívánjuk vinni.

Informálisan beszéltek a helyi rendőrökkel? Nyilván számítanak rá, hogy szombaton meg fog jelenni akár több ezer ember az eseményen.

A rendőrséggel mindig kifejezetten jó viszonyunk volt, és most sem gondolom, hogy ez megromlott volna, egyszerűen felsőbb utasításokat hajtanak végre. Ezt már érezni lehetett, amikor korábban kerestem őket többször, de mindig arra kértek, hogy csak a rendezvény előtt egy hónappal egyeztessünk, mert módosult a jogszabály. Korábban három hónappal a rendezvény előtt lehetett bejelenteni az eseményt, de ez nem akadályozta, hogy akár fél évvel korábban elkezdjük az egyeztetéseket, és soha nem is volt semmi probléma. Most is bízunk abban, hogy biztosítani fogják a rendezvényt, vagy legalább távol tartják tőlünk a szélsőségeseket. Minden azon múlik, milyen parancs érkezik felülről. Remélem, hogy a rendőrség józan ítélőképességgel hoz majd döntést, és engedni fogják, hogy a menet megvalósuljon. Ugyanakkor azzal is számolnunk kell, hogy akár meg is tilthatják az elindulását. Bármi megtörténhet.

A Budapest Pride-on voltak EP-képviselők, nemzetközi delegációk, ami szintén jelenthetett védelmet.

A Pécs Pride-ra is jön több EP-képviselő, jogi megfigyelőként valószínűleg nagykövetségek is delegálnak diplomatákat.

A szabályozás miatt idén voltak más nehézségek akár a Pécs Pride, akár az azt megelőző Freedom of my Identity Emberi Jogi Fesztivál szervezése során?

Bejelentett ellentüntetések is lesznek, amelyek korlátozzák a mi útvonaltervezésünket. Ráadásul ezek a demonstrációk hivatalosan engedélyezettek, míg a miénk nem, így nincs is kijelölt, hivatalosan szabad útvonalunk. A helyszínbérlés sem ment olyan gördülékenyen, mint korábban. Több esetben nagyon nehéz volt meggyőzni a tulajdonosokat, hogy adják ki nekünk a termet. Alapvetően bérleti díjat fizetünk a helyszínekért, néhány kivételtől eltekintve nem kapjuk őket ingyen. Úgy látjuk, ebből a szempontból Pécs még nem tart ott, ahol Budapest: a szolgáltatók nem feltétlenül nyitottak és támogatóak.

Fontosnak tartjuk, hogy a menet végén helyiek mondjanak beszédet. Nem szeretnénk Budapestről felszólalókat utaztatni, hiszen számunkra a vidéki értékek és szempontok képviselete a lényeg – olyasmi, amit egy fővárosi nem feltétlenül tud hitelesen közvetíteni. Ugyanakkor ebben is nehézségekbe ütköztünk: bár sokan szívesen vállalták volna a megszólalást, többen féltették az állásukat. Volt olyan jelentkező, aki a munkáltatójával egyeztetett, de azt a tanácsot kapta, hogy inkább ne vállalja a beszédet, mivel állami cégnél dolgozik.

Mit kommunikáltok a Pécs Pride-ra induló résztvevőknek, mire számítsanak?