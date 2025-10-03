Most a müncheni repteret zárták le ismeretlen drónok miatt

Éjszaka körülbelül hét órára le kellett zárni a müncheni repteret, mivel drónokat észleltek a közelében.

Az repülőtér közlése szerint csütörtök este, helyi idő szerint nem sokkal tíz óra után zárták le a repülőteret, ami miatt összesen 17 járat nem tudott elindulni, ez közel 3000 utast érintett. Emellett 15 érkező járatot Stuttgartba, Nürnbergbe, Frankfurtba, vagy a Bécsbe irányítottak át.

A sötét miatt a drónok típusáról, méretéről és eredetéről nem állapítható meg semmi biztos, nyilatkozta Stefan Bayer, a szövetségi rendőrség szóvivője a Bildnek. A drónokat először helyi idő szerint 21:30-kor látták, majd egy órával később újra, közölte a rendőrség. A drónokról a reptér értesítette a hatóságokat.

Földön ragadt utasok pihennek kempingágyakon a müncheni reptéeen Fotó: JASON TSCHEPLJAKOW/dpa Picture-Alliance via AFP

A repülőtér péntek reggel 5 órakor nyitott meg újra, amikor a leszállásokat és felszállásokat ismét biztonságosnak ítélték. Az érintett utasok ételt, italt és takarókat, kempingágyakat kaptak. Münchenben egyébként vasárnapig tart a sok millió látógatót vonzó Oktoberfest.(BBC)