Orbán Viktor támogatására buzdította Putyin a magyarokat, „ha magyarok akarnak maradni”

Miután a NATO-t nevezte ellenségnek és papírtigrisnek, Orbán Viktor mellett is korteskedett Vlagyimir Putyinban Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub rendezvényén.
„Európában egyre inkább teret nyernek a nemzeti orientációjú politikai erők - Franciaországban (…) és Németországban is. Magyarország Orbán Viktor vezetésével természetesen már régóta ilyen álláspontot képvisel. Ha ezek az erők Európában tovább erősödnek, Európa újjá fog születni”
– mondta beszédében az orosz elnök, majd egy kérdésre válaszolva már a jövő tavaszi magyar választásokra is kitért. Bár azt állította, hogy nem követi a magyar belpolitikát, de azt hangsúlyozta, hogy a magyarok többsége magyar akar maradni, és ezért Orbánt fogja támogatni. Ha nem akarnak magyarnak maradni, akkor támogassák Ursula von der Leyent, „de akkor Ursula von der Leyenek lesznek”.
Az orosz elnök úgy tett hitet a magyar miniszterelnök mellett, hogy ugyanebben a beszédében a NATO gyengeségét sulykolta. Miután Trump a múlt héten papírtigrisnek nevezte Oroszországot, Putyin most az atlanti blokkot vádolta ugyanezzel.
„Egy papírtigris. Mi következik ezután? Tessék, bánjanak el ezzel a papírtigrissel. Ha az egész NATO-blokkal harcolunk, haladunk előre és magabiztodak vagyunk, és mi lennénk a papírtigris, akkor maga a NATO vajon micsoda?”
- fogalmazott Putyin, és arra figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy ha Tomahawk rakétákat adnak Ukrajnának, akkor azt újabb veszélyes eszkalációs lépésnek fogják tekinteni, ami rontani fogja az orosz-amerikai kapcsolatokat.
Putyin, miközben Orbán Viktor és a „nemzeti erők” támogatására buzdított, Európa gyengeségén gúnyolódott. Szerinte az európai politikusok azzal próbálják betömni az európai építmény réseit, hogy Oroszországról gyártanak ellenségképeket:
„Az egyesült Európa uralkodó elitjei továbbra is hisztériát szítanak. Kiderült, hogy az oroszokkal való háború szinte a küszöbükön van. Újra és újra ismételgetik ezt az ostobaságot, ezt a mantrát”
- mondta, és a drónfenyegetésen ironizált. „Vannak, akik reménykednek céljaik elérésében, abban, hogy – ahogy ők mondják – ’stratégiai vereséget’ mérnek Oroszországra”, de még a „legtompabb keményfejűek” is hamarosan rájönnek, hogy ez lehetetlen (...) Moszkva szorosan figyelemmel kíséri Európa fokozódó militarizációját, és Oroszország válaszintézkedései nem sokáig váratnak magukra”
- mondta.