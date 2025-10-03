Penész és drónfail

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

Fotó: Bankó Gábor/444

Ott voltunk Lázár János vásárosnaményi fórumán, ahol a fideszes politikust is meglepte, hogy konfliktus nélkül megúszta az egészet. Riportunk itt olvasható, és külön is beszámoltunk arról, hogy Lázár arra utalt, akár a pedofilok fizikai kasztrálása is jöhet, valamint hogy egy volt rendőr felvetésére egy perc néma csenddel emlékeztek Szabó Zsolt volt hódmezővásárhelyi rendőrkapitányra.

Csütörtök reggel a politikus Juhász Péterhez vonult ki az ügyészség, pedig még egy nappal korábban adott interjújában sem tudta elképzelni, hogy házkutatást tarthatnak nála egy interjú miatt. Délután elmondta azt is, hogy a „Zsolt bácsis” videó miatt hallgatják majd ki tanúként pénteken, és lefoglalták a telefonjait. A történtek miatt elmarad a hétvégére tervezett Megbékélésmenet, helyette tüntetni fognak Juhász mellett a Kossuth téren, mert a főszervező Puzsér Róbert szerint politikai leszámolás zajlik Juhász ellen.

Tegnap jelent meg a cikkünk arról, hogy az OSZK főigazgatója, Rózsa Dávid korábban Demeter Szilárd strómanjának számított, ám amikor meg akarta védeni az intézményét, óriási ordibálás lett belőle. Már akkor írtunk arról, hogy a NER-en belül sem nézi mindenki jó szemmel Demeter tevékenységét, délutánra pedig L. Simon László ment neki az íróból lett kultúrpolitikusnak. És ha már L. Simon, megírtuk azt is, hogy minden idők egyik legdrágább magyar filmjéből vágták ki pénzhiány miatt a fideszes politikust.

Hír volt még, hogy pár hónap alatt 650 milliószor játszották le a Nemzeti Ellenállás Mozgalom által mesterséges intelligenciával készített lejárató videóit, a Lakmusz pedig arról írt, hogy a Megafon tulajdonosa vette meg Apáti Bencétől a százmilliókért hirdető szervezetet. Beszámoltunk arról, hogy Mészáros állhatta a fedezetet Orbán Győző egyik hatvanpusztai beruházásánál, hogy előkerült egy újabb egymilliárdos szerződés, amit nem a vasútra, hanem a MÁV renoméjának megmentésére költenek, valamint hogy miután 44,5 milliárdot kaptak a kormánytól a kampuszra, eljátszották a pénzt, most egyszerűen újra kérnek a kecskeméti képviselők.

És megírtuk, hogy a magyar külüggyel bizniszelő anyja ellen vallott Bence Horvath, akit katonai rádiók Oroszországba csempészése miatt börtönre ítéltek Amerikában, valamint elolvastunk egy egészen bizarr publicisztikát a Magyar Nemzetből.

Drónfal és a világ

Német különleges erők drón elhárítását gyakorolják
Fotó: JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

A koppenhágai informális EU-csúcs egyik központi témája az Unió keleti határára felhúzandó drónfal volt. Ez a ritka kezdeményezések egyike, amit a magyar kormány sem próbál elgáncsolni, rengeteg pénzből épülhetne ki az EU eddigi legjelentősebb biztonsági projektje, de a nagy tagállamok kevésbé lelkesek iránta.

Péntek-szombat választanak Csehországban, ahol a legnagyobb kérdés az, hogy marad-e az ország az eddigi nyugodt, komolyabb kilengésektől mentes fejlődési pályán, vagy kiszámíthatatlanabb korszak elé néz.

Miközben Orbán Viktor épp aláírásgyűjtést akar indítani „Brüsszel háborús tervei ellen”, az ukrán szószóló a magyar parlamentben arról beszélt, hogy olyan, mintha egyes politikusok elfelejtették volna, hogy ki az agresszor, és ki az áldozat. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hír volt, hogy Trump washingtoni források szerint úgy döntött, olyan segítséget kap Ukrajna, amivel távoli energetikai létesítményeket is támadhat, valamint hogy órákig nem volt áram a csernobili atomerőműnél, és hogy a Ryanair vezetője nem érti, miért nem lövik le a beszálló orosz drónokat.

Az Egyesült Államokban még mindig tart a kormányzati leállás, Trump a demokrata vezetésű államokon áll bosszút éppen, és megírtuk azt is, hogy együtt röhögtek a világtérképet nem ismerő Trumpon az európai vezetők. És hír volt még, hogy

Valamint foglalkoztunk azzal is, hogy a világ leghíresebb standuposai kritikák kereszttüzébe kerültek, mert a szaúdi rezsim bűnei ellenére vállalták a fellépést a Rijádi Humorfesztiválon.

Tyúkól

Illusztráció: Kiss Bence/444

Október 1-jétől drasztikusan csökkentették a Rudas Gyógyfürdőben a női nap idősávját. Kinek jó ez? A nőknek biztosan nem: a szűkülő női terekről szólt a Tyúkól eheti epizódja.

reggel 4 hírlevél
