Várkonyi Andrea Bodrogkeresztúr díszpolgára lett

Várkonyi Andrea a díszpolgári címet az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnökeként érdemelte ki, írja a Mészáros Csoport egy sajtóközleményben.

„Az elismerést az önzetlen, folyamatos támogatásért, a gyermekek fejlődését és a pedagógusok munkáját segítő tevékenységéért, valamint a település hírnevének öregbítéséért ítélte oda az önkormányzat” - indokolják.

Pontosabban, ő volt, aki az alapítványon belül kitalálta a High Tech Suli programot, amely a sajtóközlemény szerint a Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola tanulóit és pedagógusait támogatta.

Az iskola diákjai, a Bodrogkeresztúri Ninjagók Kínában egy robotikai megmérettetésén, a First Lego League döntőjében szereztek összesített első helyezést. A hongkongi versenyen a világ 415 legjobb csapata mérte össze tudását, és a magyar diákok a hazai versenytörténelemben elsőként, a legjobbnak bizonyultak a robotépítés, a programozás és az innovációs projekt területén.

Az önkormányzat szerint Várkonyi Andrea munkáját „mindig a közösség, a gyermekek és a jövő iránti felelősségvállalás vezette”. Elmondásuk szerint Várkonyi támogatása nem alkalmi, hanem folyamatos volt.

Az Alapítvány az Innovatív Oktatásért 2019-ben jött létre, alapítója Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa. Küldetése, hogy korszerű eszközökkel és programokkal támogassa a magyar köznevelési és szakképzési intézményeket. Tevékenysége középpontjában a digitális kompetenciák fejlesztése, a tehetséggondozás és az esélyegyenlőség előmozdítása áll. A High-Tech Suli program digitális tantermeket hoz létre, modern oktatási módszereket visz be az iskolákba.