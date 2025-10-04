Babiš pártja nyeri a cseh választásokat

Ahogy az előzetes közvélemény-kutatások jelezték: Prágát leszámítva az összes csehországi régióban vezet Andrej Babiš pártja, az ANO a parlamenti választáson. A hagyományoknak megfelelően két napon, pénteken és szombaton rendezett szavazáson 68,36 százalékos részvételt regisztráltak. A voksok kétharmadának megszámlálása után

az ellenzéki ANO 37,7 százalékkal vezet,

a kormányzó Spolu 21,1 százalékkal követi.

Parlamentbe jut a liberális Stan, a szélsőjobboldali SPD, a Kalózok párt és a jelenleg hét százalékon álló AUTO.