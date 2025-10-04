Borízű hang #240 [hosszú] Meggymagos ember elektromos szopórolleren

Hiszterizált közéletünk Scyllái és Charybdisei között higgadtan lavírozó műsorunk nem fél föltenni a legégetőbb kérdéseket.

  • 00:18 Rózsafüzér hava virradt ránk. Erzsébetváros kilép önmagából. Konklávé az enklávéban.
  • 04:35 Zsolti bácsi week. Most, hogy megszűnt a valóság.
  • 08:02 A tiszaburai modell. A Szabad Európa cikke.
  • 13:55 Tarjányik alkonya. A Káncz-modell.
  • 18:40 Feltámadt a Kádár. A meggymagos ember.
  • 24:01 Mister söröző. Ayinger sör. Hagyományőrző alkoholizmus a Talicskásban.
  • 30:08 A Baksa Soós-doksi. A Víg Mihály-doksi. Hobo, az ellen-Baksa. Wastaps-felvételek.
  • 36:22 Nem maradt fenn semmi. Az egyetlen Kex-kislemez.
  • 43:15 A Devo-doksi. Lövöldözés a Kent State-en. A Devo hatása Bőrre. Képzőművész-együttesek.
  • 50:22 A szegedi Concept Bisztró. A kussolni képes mikró.
  • 54:05 Winkler Róbert elektromos szopórollert tesztel. 125 newtonméter!

podcast elektromos roller zsolt bácsi baksa-soós jános tiszabura kex koncepció semjén zsolt sör kádár étkezde Niedermüller Péter Erzsébetváros tarjányi péter tiszaburai modell