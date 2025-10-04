Elkezdődött a betiltott Pécs Pride

Cikkünk folyamatosan frissül.

Elindult az egyetlen rendszeres vidéki Pride, amit időn először betiltottak. A helyszínen vannak rendőrök, nagyjából 25-en a gyülekezőnek kijelölt tér sarkán, de akárcsak korábban Budapesten, passzívan szemlélik a rendezvényt.

Fotó: Bankó Gábor

A kezdési időpontra a Kossuth tér félig telt meg, nemcsak pécsiekkel, tudósítónk szerint budapesti civilek, jogvédő is csatlakoztak. „Szeretni emberi jog” és „Szabad ország, szabad szerelem” skandálásokkal hangoltak az indulásra, és felzúgott a nyári sláger „Mocskos, Fidesz” is. A tüntetők zömmel fiatalok, az indulásra több ezres duzzadt a tömeg.

Jöttek Grazból is Fotó: Bankó Gábor

A pontos útvonalat az indulásig nem árulták el, az ellentüntetéseket szervezők miatt sem.

A menet élén Heindl Péter jogász, emberjogi aktivista megy, aki arról lett ismert, hogy kormányplakátokat ír át, büntetéseket húzva magára.. Ő „A vadállatoknak a közlekedés biztonságát veszélyeztető túlszaporítása ellen” jelentett be vonulásos demonstrációt. (A Partizán élő műsorában nyilatkozó Heindlt figyelmeztették például a rendőrök, hogy a tüntetők közül többen eltakarták az arcukat, ami tilos.)

Fotó: Diószegi-Horváth Nóra

Heindl mögött egy kutyapártos autó halad, amiből zene szól, két zebrajelmezes figura ugrál rá. A menetben momentumos, DK-s, kutyapártos, szivárványos és Amnesty International-zászlók, ott van Barabás Richárd, párbeszédes politikus, Bedő Dávid momentumos képviselő és a DK-s Sebián-Petrovszki László is.

A hangulat kedélyes, kétórás séta vár a napsütésben a résztvevőkre. A Király utcában nagy békés volt a hangulat, több üzletből is integettek a menetnek.

Fotó: Bankó Gábor

Fotó: Bankó Gábor

A Pride előtti sajtótájékoztatót, ahol felszólalt Terry Reintke európai parlamenti képviselő és Nicu Ștefănuță, az Európai Parlament alelnöke, ellentüntetők zavarták meg. (Az EP alelnök azért jött, más Zöldekkel együtt, hogy ezzel is jelezzék, hogy kiállnak a Pride mellett és a rendőrök felé is jelzésnek szánták a megjelenésüket.)

A CitizenGo szervezet pár tucatnyi fős ellenrendezvényt (ők nem feltétlenül a téma valódi szakértői), de a rendőrök megakadályozták, hogy a Pride-ra érkezőkkel komolyabb konfliktusba kerüljenek. A sajtótájékoztatón Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője szólalkozott össze az Ep-képviselők és Tordai Bence országgyűlési képviselővel. A sajtótájékoztatóra menetelő citizengósokhoz a Telex tudósítása szerint mi hazánkos szimpatizánsok mellett, fideszesek is csatlakoztak a rendezvényhez, többek között a Fidesz választókerületi elnöke, Őri László is.

A CitizenGo aztán a menetet is megakasztotta, egy molinót feszítettek ki a Széchenyi téren. (A Hatvannégy Vármegye jelezte, hogy ők állták el a menet útját rövid időre.)

Fotó: Diószegi-Horváth Nóra

A felvonulók a szivárványos kutyapártos molinóval válaszoltak, patthelyzet alakult ki.

Úgy volt, hogy a rendőrség távol tartja az ellentüntetőket, most várakozunk, amíg megoldják a helyzetet - mondta a 444-nek a főszervező, Buzás-Hábel Géza. A rendőrök gyorsan félre is terelték az ellentüntetőket, akiket aztán - akárcsak Pesten - megtapsolják a menetelők. A rendőrök pedig igazoltatják a molinójukba tekeredő ellentüntetőket.

Van egy bejelentett mihazánkos ellentüntetés is.

De úgy elszeparálták őket a rendőrök, hogy észre sem vették őket a Pride-résztvevői. Azt kiabálják, hogy oszlassák fel a Pride-ot. Dobot is hoztak, az áthallatszik.

A Pride részéről Tóth Gabi: Szeretni jöttem című száma volt a válasz, később a ¡No pasarán!-t kiabálták feléjük.

Fotó: Bankó Gábor

Fotó: Bankó Gábor

Útba esett a helyi Mediaworks főhadiszállás is.

Előzetesen minden korábbinál több résztvevőt vártak a szervezők az 5. Pécs Pride-ra. A felfokozott érdeklődésnek oka volt: a budapesti után a pécsi felvonulást is betiltotta a rendőrség, a tiltást pedig a Kúria is helyben hagyta.

Ám míg nyáron Budapesten végül a főváros vállalta fel, hogy megvalósítja a rendezvényt, addig Pécsen máshogy gondolkodtak a szervezők. Buzás-Hábel Géza, a Diverse Youth Network igazgatója a 444-nek azt nyilatkozta:

„Számunkra fontos volt, hogy a Pride ne önkormányzati rendezvényként valósuljon meg. Úgy gondoljuk, a közösség jövője nem függhet egy-egy politikus aktuális hozzáállásától.”

Magyarországon Budapesten kívül egyedül Pécsen szokták megszervezni a melegjogi felvonulást. A Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál záróeseményeként tarják meg, amit évről évre a Diverse Youth Network nevű NGO szervez.

Szeptember elején a szigorított gyülekezési törvényre és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva tiltotta be a rendőrség az október 4-ére meghirdetett pécsi Pride-ot. A rendőrség szerint nem tehettek mást, hiszen a törvény egyértelműen előírja, hogy tilos olyan gyűlést tartani, ami a homoszexualitást népszerűsíti vagy megjeleníti, és a gyerekek védelme megelőzi a szabad gyülekezéshez való jogot is.

„Ez a döntés súlyos csapás nemcsak az LMBTQ közösségére, hanem mindenkire, aki hisz az emberi jogokban, a szólásszabadságban és a békés gyülekezés jogában” – reagáltak akkor a szervezők a Facebookon. Azt is írták, hogy „a Pride nem csupán egy rendezvény – láthatóságunk, jogaink és szabadságunk ünnepe”.

Néhány nappal később a Kúria helyben hagyta a határozatot, amivel a rendőrség megtiltotta a Pécs Pride megtartását.

A Kúria szerint a Pécs Pride megtiltása indokolt volt a márciusban módosított gyülekezési törvény alapján. A rendőrség erre a törvényre hivatkozva tiltotta be a Budapest Pride-ot is is, amit végül rekordrészvétellel tartottak meg, és a résztvevőket nem büntették meg. A szervezők ellen viszont indult eljárás, Karácsony Gergelyt augusztusban gyanúsítottként hallgatták meg, majd az ügyészség elutasította a főpolgármester gyanúsítás elleni panaszát.

A Kúria döntésére reagálva a szervezők azt írták: „Ez a döntés újabb bizonyítéka annak, hogy a hatalom jogi eszközökkel igyekszik korlátozni az alapvető szabadságjogok érvényesülését, és ellehetetleníteni a békés gyülekezéshez való jog gyakorlását.” Szerintük „a közösség bátorságát és összefogását sem lehet hatósági eszközökkel eltörölni”, úgyhogy az eredeti tervek szerint megtartják a Pécs Pride-ot. Azt írták, „annál biztonságosabb és szabadabb lesz a felvonulás, minél többen állunk ki egymásért, és minél többen mutatjuk meg, hogy a közösség ereje erősebb minden tiltásnál”.