Először lehet női miniszterelnöke Japánnak

A kormányzó konzervatív párt a 64 éves Sanae Takaichit választotta meg új vezetőjének, ezzel a politikus Japán első női miniszterelnöke lehet. Takaichi volt miniszter, tévés műsorvezető és lelkes heavy metal dobos, a japán politika egyik legismertebb – és egyben ellentmondásos – alakja, írja a BBC.

A politikus számos kihívással néz szembe a pangó gazdaságtól kezdve a stagnáló béreke át az inflációig. Emellett megoldást kell találnia a bizonytalan amerikai-japán kapcsolatokra, és végig kell vinnie a Trump-adminisztrációval kötött vámmegállapodást, amelyet még az előző kormányzat kötött.

Sanae Takaichi Fotó: YUICHI YAMAZAKI/AFP

Ha Takaichi valóban miniszterelnök lesz, az egyik legfontosabb kihívás számára a párt egyesítése lesz a botrányok és belső konfliktusok által sújtott évek után.

A múlt hónapban alig több mint egy év után jelentette be lemondását Shigeru Ishiba miniszterelnök, miután a Liberális Demokrata Párt (LDP) kormánykoalíciója sorozatosan vereségek után elvesztette többségét.

Jeff Kingston professzor, a tokiói Temple Egyetem ázsiai tanulmányok tanszékének igazgatója szerint Takaichi valószínűleg nem fog „sok sikert elérni a párton belüli szakadék megszüntetésében”. Takaichi egyébként régóta csodálója Nagy-Britannia első női miniszterelnökének, Margaret Thatchernek. Most egyre közelebb került ahhoz, hogy beteljesítse Vaslady-ambícióját. Sok női szavazó azonban nem tekinti őt a haladás szószólójának.

„Japán Margaret Thatcherének nevezi magát. A költségvetési fegyelem tekintetében minden, csak nem Thatcher” – mondta Kingston professzor. Hozzátette: Thatcherhez hasonlóan ő sem valami nagy gyógyító, nem hiszi, hogy sokat tett volna a nők felemelkedéséért.”

Takaichi konzervatív beállítottságú, aki régóta ellenzi azt a törvényt, amely lehetővé teszi a nők számára, hogy házasságkötés után megtartsák leánykori nevüket, mondván, hogy ez ellentétes a hagyományokkal. Emellett az azonos neműek házassága ellen is fellép.