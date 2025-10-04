Gyanús drónok miatt másodjára kellett lezárni a müncheni repteret 24 órán belül

A müncheni repülőt péntek este közölte, hogy a járatokat helyi idő szerint 21:30-kor gyanús drónok miatt fel kellett függeszteni, ami körülbelül 6500 utast érintett, írja a BBC. Ez 24 órán belül a második alkalom volt, hogy le kellett zárni a repülőteret. Csütörtök este 7 órára állt le a légiforgalom, ami miatt 17 járat nem tudott elindulni, ez akkor mintegy 3000 utast érintett.

A müncheni repülőtér a lezárás után Fotó: ENRIQUE KACZOR/dpa Picture-Alliance via AFP

Alexander Dobrint, német belügyminiszter erre reagálva közölte, hogy fel fogja vetni a drónok elleni védelem kérdését az európai belügyminiszterek szombati találkozóján, amelyet eredetileg migrációs csúcstalálkozónak hirdettek meg. Korábban azt is ígérte, hogy egy törvényjavaslatot fog előterjeszteni, amely megkönnyíti a rendőrség számára, hogy a drónok lelövését kérje a hadseregtől.

Friedrich Merz német kancellár, az uniós vezetők koppenhágai csúcstalálkozója előtt úgy fogalmazott, észszerű feltételezni, hogy a drónok Oroszországból érkeznek. Putyin ugyanakkor következetesen tagadja, hogy ő állna az elmúlt hetekben megszaporodott légtérsértések mögött. Csütörtökön, a Szocsiban tartott csúcstalálkozón azt mondta: nem teszi meg, sem Franciaországban, sem Dániában.