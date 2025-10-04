Hétvégi olvasnivalók zebrákról, drónfalakról, szőlővészről és berendelt tábornokokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb cikkeivel, videóival, podcastjaival. Többféle hírlevelünk is akad, itt lehet rájuk feliratkozni.

Az élet itthon

Illusztráció: Kiss Bence/444

Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutattuk be az akkor 12 éves Sára történetét.

Hétfő reggeli élő műsorunk a is Szőlő utcai botránnyal foglalkozott, és ehhez kapcsolódva a héten írtunk arról, hogy a Fidesz ugyan az egekbe emelte a tétet pedofilvádügyben, de államellenes szervezkedésnek kevés lehet Semjén rágalmazása, valamint beszámoltunk arról is, hogy miközben a kormány büntetné az alaptalan pedofilvádakat, Lázár János minden alap nélkül lepedofilozta ellenfelét.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ha már Lázár: az egyik legfideszesebb választókörzetbe kellett elmennie a miniszternek ahhoz, hogy az utóbbi időszakban megszokott konfliktusos jelenetek nélkül menjen le egy Lázárinfó, a vásárosnaményi eseményről riporttal jelentkeztünk.

Tarjányi Péter is visszatért, pár hónappal a választások előtt. Cikkünkben felidéztük, hogy amikor legutóbb ilyesmit csinált, megbukott Orbán egyik potenciális kihívója. Írtunk arról is, hogy Gyömrő lett az első város, ahol mihazánkos lesz a polgármester, megkérdeztük, mivel magyarázzák a sikerüket, és arról is megemlékeztünk, hogy minden idők egyik legdrágább magyar filmjéből vágták ki pénzhiány miatt L. Simon Lászlót.

Demeter Szilárd váratlanul felfüggesztette az OSZK főigazgatóját, aki eddig az ő emberének számított. Részletesen írtunk arról, hogy mi vezethetett az ordibálással kísért összeveszésig, és hogy a szétzüllesztett kulturális intézményrendszer állapota mellett a NER-en belüli konfliktusok is ott munkálnak a háttérben. Megírtuk emellett, hogy a KSH-nál újraszámolták a buheraszagú adatokat, és hogy a magyar külüggyel bizniszelő anyja ellen vallott Bence Horvath, akit katonai rádiók Oroszországba csempészése miatt börtönre ítéltek Amerikában, míg vendégszerzőnk publicisztikájában arról írt, hogy teljesen abszurd Orbán érvelése, hogy Ukrajna elveszítette a szuverenitását.

Szőlővészről szóló cikkünkkel indult a hét: kitört a járvány, az aranyszínű sárgaság fitoplazma 15 borvidéken van jelen, és a védekezés egyáltalán nem tűnik könnyű feladatnak. Megírtuk, hogy a kormány beismerte Brüsszelnek a 2025-ös kudarcot, új jelentésében minden gazdasági előrejelzésén rontott, és hogy rémisztő gyorsasággal nő az államadósság, a gazdasági növekedés nem tud vele lépést tartani.

Zebrák

Magyar Péter arra használja a zebrákat, hogy a rendszerellenes dühöt öntse formába. Orbán Viktor viszont éppen azért zebrázik nagy erőkkel, hogy tompítsa az elégedetlenséget. Magyar a családi pletykákkal elérte, hogy Hatvanpuszta és környéke sokkal több embert érdekeljen, mint korábban – a Fidesz válasza a túlkiabálás: erről szólt eheti videós elemzőműsorunk.

Interjú

Fotó: Bankó Gábor/444

Iskoláik után a hajléktalanellátást is el akarják venni Iványi Gáboréktól. „Ne adjuk fel, inkább csavarják ki a kezünkből” – mondta nekünk a MET vezető lelkésze, aki Orbán Viktor gyerekeit keresztelte, de most már a kárhozatra figyelmezteti a miniszterelnököt.

A héten rengetegen osztották meg Bazsa történetét a közösségi médiában: a 18 éves fiú halmozottan sérült, nem tud beszélni, járni, nem önellátó, etetik, 24 órás felügyeletre szorul, de a magyar jogrend miatt az édesanyjának be kellene perelnie a gyermekét, hogy meginduljon a gondnokság alá helyezés. Piczkó Katalinnal, Bazsa édesanyjával beszélgettünk.

Szombaton jön a Pécs Pride, amit betiltott a rendőrség, a szervezők mégis megtartják az eseményt. Buzás-Hábel Gézát, a Diverse Youth Network igazgatóját, a Pécs Pride egyik szervezőjét kérdeztük az elmúlt hetek történéseiről.

Világ

Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Szombat estére már eredménye is lesz a cseh választásnak, beharangozó cikkünkben arról írtunk, hogy a választás tétje, marad-e az ország az eddigi nyugodt, komolyabb kilengésektől mentes fejlődési pályán, vagy kiszámíthatatlanabb korszak elé néz. Múlt hétvégén szavaztak Moldovában is, ahol a Nyugat-barát kormánypárt győzött. Írtunk emellett arról, hogy nagyon hasonlóan működik a grúz propaganda, mint ahogy azt Magyarországon megismertük.

Az Egyesült Államokban követtük a bizarr tábornokcsúcstalálkozót és megírtuk azt is, miért állt le az állam, és hogy milyen kifutásai lehetnek ennek. Az EU-val kapcsolatban pedig azzal foglalkoztunk részletesen, hogy mi is az a drónfal, és hogyan alakult az első, erről szóló informális csúcs.

Felidéztük, hogy hiába a rengeteg pénz, az AI-t az irodákban egyelőre sokan csak arra használják, hogy kiszúrjanak a kollégáikkal, bemutattuk, miért kísérte hatalmas felháborodás amerikai standuposok tervezett szaúdi fellépését, és írtunk arról is, hogy hogyan teremtette meg az ázsiai tüntetések jelképét egy japán animációs film.

Klíma

Idén nyáron a valaha volt egyik legextrémebb időjárás sújtotta Európát, ami legalább 43 milliárd eurós rövid távú gazdasági veszteséget okozott egy tanulmány szerint. Elmentünk Görögországba, ami Európa egyik legsúlyosabban érintett része, hogy helyieket kérdezzünk arról, milyen hatással van az életükre az extrém időjárás, és min kellett változtatniuk miatta.

Múlt

TU-154-es MALÉV-gép Ferihegyen a hetvenes években Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr

A kétezres években még alapot hoztak létre az 1975-ban Bejrútnál tengerbe veszett Malév-gép roncsainak felkutatására, a tömegsírba temetett áldozatok azonosítására, hazahozatalára. De nem történt semmi.

Jó dolgok

Fotó: GEORG HOCHMUTH/APA-PictureDesk via AFP

Soha nem éreztem magamhoz ennyire közel semmilyen más vidéket és nyelvet – mondja Esther Kinsky, aki megírta, hogy miért vett meg egy mozit Battonyán, és hogy miért hagyta el végül Magyarországot mégis. És megnéztük az év eddigi legtöbbet méltatott filmjét, Az Egyik csata a másik utánt.

Tyúkól

Illusztráció: Kiss Bence/444

Október 1-jétől drasztikusan csökkentették a Rudas Gyógyfürdőben a női nap idősávját. Kinek jó ez? A nőknek biztosan nem: a szűkülő női terekről szólt a Tyúkól eheti epizódja.