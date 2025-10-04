Hétvégi olvasnivalók zebrákról, drónfalakról, szőlővészről és berendelt tábornokokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb cikkeivel, videóival, podcastjaival. Többféle hírlevelünk is akad, itt lehet rájuk feliratkozni.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutattuk be az akkor 12 éves Sára történetét.
Hétfő reggeli élő műsorunk a is Szőlő utcai botránnyal foglalkozott, és ehhez kapcsolódva a héten írtunk arról, hogy a Fidesz ugyan az egekbe emelte a tétet pedofilvádügyben, de államellenes szervezkedésnek kevés lehet Semjén rágalmazása, valamint beszámoltunk arról is, hogy miközben a kormány büntetné az alaptalan pedofilvádakat, Lázár János minden alap nélkül lepedofilozta ellenfelét.
Ha már Lázár: az egyik legfideszesebb választókörzetbe kellett elmennie a miniszternek ahhoz, hogy az utóbbi időszakban megszokott konfliktusos jelenetek nélkül menjen le egy Lázárinfó, a vásárosnaményi eseményről riporttal jelentkeztünk.
Tarjányi Péter is visszatért, pár hónappal a választások előtt. Cikkünkben felidéztük, hogy amikor legutóbb ilyesmit csinált, megbukott Orbán egyik potenciális kihívója. Írtunk arról is, hogy Gyömrő lett az első város, ahol mihazánkos lesz a polgármester, megkérdeztük, mivel magyarázzák a sikerüket, és arról is megemlékeztünk, hogy minden idők egyik legdrágább magyar filmjéből vágták ki pénzhiány miatt L. Simon Lászlót.
Demeter Szilárd váratlanul felfüggesztette az OSZK főigazgatóját, aki eddig az ő emberének számított. Részletesen írtunk arról, hogy mi vezethetett az ordibálással kísért összeveszésig, és hogy a szétzüllesztett kulturális intézményrendszer állapota mellett a NER-en belüli konfliktusok is ott munkálnak a háttérben. Megírtuk emellett, hogy a KSH-nál újraszámolták a buheraszagú adatokat, és hogy a magyar külüggyel bizniszelő anyja ellen vallott Bence Horvath, akit katonai rádiók Oroszországba csempészése miatt börtönre ítéltek Amerikában, míg vendégszerzőnk publicisztikájában arról írt, hogy teljesen abszurd Orbán érvelése, hogy Ukrajna elveszítette a szuverenitását.
Szőlővészről szóló cikkünkkel indult a hét: kitört a járvány, az aranyszínű sárgaság fitoplazma 15 borvidéken van jelen, és a védekezés egyáltalán nem tűnik könnyű feladatnak. Megírtuk, hogy a kormány beismerte Brüsszelnek a 2025-ös kudarcot, új jelentésében minden gazdasági előrejelzésén rontott, és hogy rémisztő gyorsasággal nő az államadósság, a gazdasági növekedés nem tud vele lépést tartani.
Magyar Péter arra használja a zebrákat, hogy a rendszerellenes dühöt öntse formába. Orbán Viktor viszont éppen azért zebrázik nagy erőkkel, hogy tompítsa az elégedetlenséget. Magyar a családi pletykákkal elérte, hogy Hatvanpuszta és környéke sokkal több embert érdekeljen, mint korábban – a Fidesz válasza a túlkiabálás: erről szólt eheti videós elemzőműsorunk.
Iskoláik után a hajléktalanellátást is el akarják venni Iványi Gáboréktól. „Ne adjuk fel, inkább csavarják ki a kezünkből” – mondta nekünk a MET vezető lelkésze, aki Orbán Viktor gyerekeit keresztelte, de most már a kárhozatra figyelmezteti a miniszterelnököt.
A héten rengetegen osztották meg Bazsa történetét a közösségi médiában: a 18 éves fiú halmozottan sérült, nem tud beszélni, járni, nem önellátó, etetik, 24 órás felügyeletre szorul, de a magyar jogrend miatt az édesanyjának be kellene perelnie a gyermekét, hogy meginduljon a gondnokság alá helyezés. Piczkó Katalinnal, Bazsa édesanyjával beszélgettünk.
Szombaton jön a Pécs Pride, amit betiltott a rendőrség, a szervezők mégis megtartják az eseményt. Buzás-Hábel Gézát, a Diverse Youth Network igazgatóját, a Pécs Pride egyik szervezőjét kérdeztük az elmúlt hetek történéseiről.
Szombat estére már eredménye is lesz a cseh választásnak, beharangozó cikkünkben arról írtunk, hogy a választás tétje, marad-e az ország az eddigi nyugodt, komolyabb kilengésektől mentes fejlődési pályán, vagy kiszámíthatatlanabb korszak elé néz. Múlt hétvégén szavaztak Moldovában is, ahol a Nyugat-barát kormánypárt győzött. Írtunk emellett arról, hogy nagyon hasonlóan működik a grúz propaganda, mint ahogy azt Magyarországon megismertük.
Az Egyesült Államokban követtük a bizarr tábornokcsúcstalálkozót és megírtuk azt is, miért állt le az állam, és hogy milyen kifutásai lehetnek ennek. Az EU-val kapcsolatban pedig azzal foglalkoztunk részletesen, hogy mi is az a drónfal, és hogyan alakult az első, erről szóló informális csúcs.
Felidéztük, hogy hiába a rengeteg pénz, az AI-t az irodákban egyelőre sokan csak arra használják, hogy kiszúrjanak a kollégáikkal, bemutattuk, miért kísérte hatalmas felháborodás amerikai standuposok tervezett szaúdi fellépését, és írtunk arról is, hogy hogyan teremtette meg az ázsiai tüntetések jelképét egy japán animációs film.
Idén nyáron a valaha volt egyik legextrémebb időjárás sújtotta Európát, ami legalább 43 milliárd eurós rövid távú gazdasági veszteséget okozott egy tanulmány szerint. Elmentünk Görögországba, ami Európa egyik legsúlyosabban érintett része, hogy helyieket kérdezzünk arról, milyen hatással van az életükre az extrém időjárás, és min kellett változtatniuk miatta.
A kétezres években még alapot hoztak létre az 1975-ban Bejrútnál tengerbe veszett Malév-gép roncsainak felkutatására, a tömegsírba temetett áldozatok azonosítására, hazahozatalára. De nem történt semmi.
Soha nem éreztem magamhoz ennyire közel semmilyen más vidéket és nyelvet – mondja Esther Kinsky, aki megírta, hogy miért vett meg egy mozit Battonyán, és hogy miért hagyta el végül Magyarországot mégis. És megnéztük az év eddigi legtöbbet méltatott filmjét, Az Egyik csata a másik utánt.
Október 1-jétől drasztikusan csökkentették a Rudas Gyógyfürdőben a női nap idősávját. Kinek jó ez? A nőknek biztosan nem: a szűkülő női terekről szólt a Tyúkól eheti epizódja.
Bosszút forral és összeesküvést kiált a Semjén Zsoltot ért vádak miatt a kormány. De ki ellen, és mi történt valójában? Darabokra szedjük a Szőlő utcai ügyet. A stúdióban Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő.
Először rágalmazási ügyként kommunikálta a kormány a Semjén elleni vádakat, majd államellenes puccskísérletet faragott belőle. Állítólag Semjén győzte meg Orbánt arról, hogy ez nem csak róla szól. Jogilag nem lesz könnyű ráhúzni ezt a kategóriát a történtekre.
A Fidesz-kommunikáció egy hete arról szól, hogy a pedofilvád bűncselekmény, Orbán Viktor szerint komcsi tempójú rágalmazás. Lázár most arról beszélt, hogy „pedofília miatt üldözik” Szabó Bálintot, holott ez nem igaz. A miniszter abszurd érvvel magyarázza szavait, Szabó szerint „Lázár Jánosnak évekig börtönben kell majd rohadnia”, ha a kormány komolyan veszi magát.
Lázár Jánost is meglepte, hogy konfliktus nélkül megúszta a vásárosnaményi fórumát. A helyi politikusok mindent megtettek, hogy egyetlen kritikus kérdésre se kelljen válaszolnia. A vasút és az egészségügy problémái azonban a barátságos hangulat ellenére is szóba kerültek.
A saját pénzéből indítja el új politikai mozgalmát Tarjányi Péter, pár hónappal a választások előtt. Amikor legutóbb ilyesmit csinált, megbukott Orbán egyik potenciális kihívója. Decemberben lépnek a nyilvánosság elé, Tarjányi szerint a tiszásoknak 200 napjuk van, hogy megneveljék Magyar Pétert.
Kisberk Szabolcs, a Mi Hazánk kommunikációs igazgatója nyerte a vasárnapi választást Gyömrőn, aki 2014-ben még az akkori polgármester, Gyenes Levente szexügyeiről forgatott a Hír TV munkatársaként.
Rengeteg állami támogatás, csúszás a kifizetésekkel, Kevin Spacey neve és a NER kedvenc producere is feltűnik az 1242 – A Nyugat kapujában című tatárjárásos mozifilm környékén, aminek a bemutatását eredetileg két évvel korábbra tervezték.
Rózsa Dávid korábban Demeter strómanjának számított, ám amikor meg akarta védeni az intézményét, óriási ordibálás lett belőle. Szétzüllesztett kulturális intézményrendszer és NER-en belüli konfliktusok a háttérben.
A KSH-sok úgy próbálnak kijönni a legsúlyosabb bizalmi válságból, hogy ragaszkodnak hozzá, ők semmiben nem hibáztak. A manipuláció vádját visszautasítják, de továbbra sem világos, miért úgy torzultak az adatok, hogy a kormánynak jó legyen.
Bence Horvath két és fél év letöltendőt kapott. Közzétett vallomásából újabb magyar szálakra derült fény a magyar–orosz–amerikai bűnügyben.
A szuverenitás végső tesztje nem az, hogy ki akarja hangosabban megvédeni. Az ukránok ráadásul fegyverrel védik meg.
Hektárok ezrei érintettek, olyan ikonikus bortermő vidékeken is tarol már az aranyszínű sárgaság, mint a Szentgyörgyhegy és a Somló. A szakember szerint nem túlzás mindezt a filoxéra berobbanásához hasonlítani.
Ennyit a fantasztikus évről: a korábbinál kisebb gazdasági növekedés és nagyobb államháztartási hiány szerepel a túlzottdeficit-eljárás részét képező EDP-jelentésben. Mégis azt jósolják, év végére csökkenni fog az államadósság, ám ehhez csoda kellene.
A magyar gazdaság 81 447 milliárd forintot termelt tavaly, ez nagyjából hatszorosa a 2000-es nominális GDP-nek. Ez alatt az idő alatt az államadósság nyolcszorosára duzzadt.
Magyar Péter arra használja a zebrákat, hogy a rendszerellenes dühöt öntse formába. Orbán Viktor viszont éppen azért zebrázik nagy erőkkel, hogy tompítsa az elégedetlenséget. Magyar a családi pletykákkal elérte, hogy Hatvanpuszta és környéke sokkal több embert érdekeljen, mint korábban – a Fidesz válasza a túlkiabálás.
A héten egy egész ország megismerte Bazsát. A 18 éves fiú halmozottan sérült, nem tud beszélni, járni, nem önellátó, etetik, pelenkázzák. „Egyszemélyes gyermek”, 24 órás felügyeletre szorul. A magyar jogrend miatt az édesanyjának be kellene perelnie a 18 éves gyermekét, hogy meginduljon a gondnokság alá helyezés. Piczkó Katalinnal, Bazsa édesanyjával beszélgettünk.
Ahogy a budapesti, úgy a pécsi Pride-ot is betiltotta a rendőrség, ennek ellenére megtartják október 4-én az LMBTQ-jogok melletti felvonulást a baranyai városban. Buzás-Hábel Géza, az esemény egyik szervezője beszélt a 444-nek a célokról és a várakozásokról.
A cseh választások tétje, hogy marad-e az ország az eddigi nyugodt, komolyabb kilengésektől mentes fejlődési pályán, vagy kiszámíthatatlanabb korszak elé néz. Milyen veszélyekkel járhat Andrej Babiš visszatérése, miben bízhatnak a kormánypártok, és miért baj, hogy elegáns a miniszterelnök?
A parlamenti választásokon Moszkvának is volt támogatott pártszövetsége, de az Európai Uniónak is favorizált jelöltje. Úgy tűnik, utóbbi az elemzői várakozásokkal szemben egyedül is kormányt alakíthat. Az oroszbarát ellenzék ebbe még nem nyugodott bele.
Grúzia legnézettebb csatornája, az Imedi TV a kormánypárt fő propagandaeszközévé vált, terjeszti a Nyugat-ellenes retorikát, visszhangozza a Kreml-féle dezinformációt.
Donald Trump is hosszú beszédet tartott az eseményen, mégsem derült ki, hogy miért kellett aktív konfliktuszónákból is személyesen Quanticóba utaznia a 800 amerikai toptábornoknak.
Hét év után újra leállt az amerikai állam, miután a demokraták az egészségügyi támogatások megvédéséhez kötik a költségvetés elfogadását. Ez naponta százmillió dolláros károkat okozhat, és a nagy kérdés az lesz, hogy melyik pártot tartják inkább felelősnek a történtekért a választók.
A koppenhágai informális EU-csúcs egyik központi témája az Unió keleti határára felhúzandó drónfal volt. Ez a ritka kezdeményezések egyike, amit a magyar kormány sem próbál elgáncsolni. Rengeteg pénzből épülhetne ki az EU eddigi legjelentősebb biztonsági projektje, de a nagy tagállamok kevésbé lelkesek iránta.
Bármivel foglalkozik egy vállalat, esélyes, hogy a vezetése éppen az AI beépítésén dolgozik. Hatalmas pénzek mozdultak meg, kevés eredménnyel. Terjed viszont a munkaslop, ami nemcsak költséges, hanem a munkahelyi viszonyokat is alááshatja.
Dave Chappelle, Kevin Hart, Pete Davidson, Jack Whitehall – csak néhány név, akiket meghívtak az első Rijádi Humorfesztiválra. A világ legnagyobb humoristái kritikák kereszttüzébe kerültek, mert a szaúdi rezsim bűnei ellenére vállalták a fellépést. Rengeteg pénzért.
A világhírű One Piece anime hősei, a korrupt, elnyomó uralkodók ellen harcoló kalózok zászlaja a lázadás szimbólumává vált Ázsiában. És már nem is csak ott. Könnyed és közérthető, miközben a terjedésében a közösségi média is fontos szerepet játszott.
„Nem hiszem, hogy bármelyik gazdaság képes lenne kezelni ezeket a számokat” – mondta Petros Kokkalis görög klímaszakértő, akit az Európát sújtó extrém időjárás okozta gazdasági veszteségekről kérdeztünk.
A kétezres években még alapot hoztak létre az 1975-ban Bejrútnál tengerbe veszett Malév-gép roncsainak felkutatására, a tömegsírba temetett áldozatok azonosítására, hazahozatalára. De nem történt semmi.
Soha nem éreztem magamhoz ennyire közel semmilyen más vidéket és nyelvet – mondja Esther Kinsky, aki megírta, hogy miért vett meg egy mozit Battonyán, és hogy miért hagyta el végül Magyarországot mégis.
Az év filmjeként harangozták be Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után című munkáját, és a rendező képes is meglepetést okozni. Egyelőre úgy fest, mindenki szereti. Vajon nekünk hogy tetszett?
Október 1-jétől drasztikusan csökkentették a Rudas Gyógyfürdőben a női nap idősávját. Kinek jó ez? A nőknek biztosan nem.