Magyar elárulta, hogy csak akkor nem telefonozik, ha a gyerekeivel van

Minden kommentet maga ír, árulta el Magyar Péter a Fókuszcsoportnak adott interjúban.

„Nem azért mert függő vagyok, bár egyébként az ismerőseim és a gyerekeim biztos ezt mondanák, hanem mert nem volt más lehetőségünk. Ez nem egy professzionális, tanult dolog, hanem azt vettem észre, hogy ezért pörög a privát Facebook-oldalam az elejétől fogva, mert véleményt nyilvánítottam,”

- magyarázta. Saját bevallása szerint sokszor nem kommentel, pedig kéne, amúgy kevesebbet ír mint korábban.

A kormánypárti politikusok, köztük Gulyás Gergely, Kocsis Máté, Orbán Viktor oldalairól már kitiltották, ahogy a kormányzat Facebookjáról is. Arra a felvetésre, hogy hogyan lehet ép ésszel ekkora online jelenlétet fenntartani, Magyar azt válaszolta, hogy még nem érzi, hogy megőrült volna, de nyilván vissza kell venni, és nyilván fel kell nőni ehhez a feladathoz, a kritikusainak pedig azt üzente, hogy „más a politika, mint régen volt.”

„Digitális detox nálam hétvégén van, amikor a gyerekek velem vannak. Mikor a fiaimmal 2-3 órát focizunk, akkor igyekszem nem elővenni. De volt már, hogy megbántam, mert olyan dolog történt, amire reagálni kellett volna,”

- mondta.