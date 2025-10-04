Orbán szerint a Szentlélek nélkül nem fog több gyerek születni, Semjén Zsolt pedig majdhogynem szent ember

Orbán Viktor aggasztónak tartja, hogy az európai vezetőktől Koppenhágában elsősorban háborús terveket és háborús stratégiát hallott: „Tehát amikor Európa úgy dönt, hogy háborúba megy, vagy a legtöbb ország úgy dönt Európában, hogy háborúba megy, akkor van-e képessége, tehetsége, ereje, tudása Magyarországnak arra, hogy kimaradjon egy ilyen terebélyesedő háborúból. Szerintem ez lehetséges. Én ezen dolgozom.” Erről a Heteknek adott interjújában a magyar miniszterelnök. Egyúttal kifejtette: bízik benne, hogy „érvényben marad a jogrend” az Unióban, így akár 26 országgal szemben is „ki tud állni a magyar érdekek mellett”, többek között a háború és Ukrajna európai uniós csatlakozása kérdésében.

Szerinte Magyarország érdeke, hogy Ukrajna mint állam fennmaradjon, de ez nem jelentheti azt, hogy „mi tartsuk el és mi tartsuk fenn” a szomszédos országot. Stratégiai megállapodást viszont kötni kellene vele.

A miniszterelnök úgy látja, hogy Brüsszelben le akarják váltani a magyar kormányt.

A Tisza Párt brüsszeli kreálmány. Ezeket a pártokat azért hozzák létre, hogy a mostani kormány helyébe lépjenek és végrehajtsák azt, amit Brüsszel kér, mondta.

Fotó: Youtube

Megjegyezte, hogy az ukrán titkosszolgálati tevékenység is folyamatos Magyarországon, és Ukrajna is kormányváltást akar. Kérdésre nyomatékosította: őt minden befolyás zavarja, az is, ami Moszkvából érkezik. Itt Oroszország kapcsán megjegyezte, hogy ugyanúgy nem szeretné, ha Magyarország szomszédja lenne, ahogy szintén történelmi okokból nem jó Németország vagy a törökök szomszédjainak lenni.

Orbán a családpolitikával kapcsolatban arról beszélt, hogy ha a baloldali családpolitika maradt volna 2010 után is, 200 ezer gyerek nem született volna meg. Hogy hogyan jutott erre a következtetésre, nem részletezte, csak kijelentette, hogy a megszületett 200 ezer gyerek a kormány családpolitikájának köszönhető. (Miközben egyébként mostanra nagyon alacsony lett a születések száma.)

Orbán szerint demográfiai téren két nézőpont van: az egyik szerint ha nem kell a pénz miatt aggódni, akkor vállalnak gyereket a párok, a másik szerint ez nem minden és nem elég. Orbán is inkább úgy gondolja, a Jóisten ráhatása, a Szentlélek nélkül nem fog több gyerek születni Magyarországon.

Szóba került az interjúban Semjén Zsolt is, vele kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Akik értéket képviselnek ma a politikában, azok állandó támadás alatt vannak. A legjobb példa erre a Zsolt bácsis ügy. Amiért majd jól megkapja mindenki azt, amit érdemel. De miért pont Semjén Zsoltot pécézték ki? Mindannyian tudjuk, hogy Semjén Zsolt… nem mondom, hogy egy szent ember, de majdnem. Egy ártatlan ember – ebben az ügyben pedig végképp az.”

Szerinte azért támadják őt, mert olyan pártot vezet, amely ideológiai alapon működik. Rajta és a párton keresztül pedig az egyházra is csapást akarnak mérni.

A beszélgetés vége felé megjegyezte azt is: