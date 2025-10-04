Orbán Viktor bejelentette: jön a fix 3 százalékos hitel a vállalkozásoknak is (igaz, részben már eddig is létezett ilyen)

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán vezette fel szombat délelőtt, hogy „óriási bejelentés” érkezik tőle. A Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón aztán fix kamatozású, 3 százalékos hitelt jelentett be a vállalkozások számára is. Ezt legfeljebb 150 millió forintig vehetik majd igénybe a magyar kis- és középvállalkozások, a hitelt a Széchenyi kártyarendszeren keresztül fogják eljuttatni hozzájuk.

Ennél több részeltet nem árult el Orbán, de bejelentése szerint már október 6-ától, tehát két nap múlva elérhető lesz a hitel.

A bejelentés azért távolról nézve sem nevezhető óriásinak, hiszen a Széchenyi programban a beruházási hitelek már eddig is 3 százalékos fix kamattal voltak elérhetők. Így Orbán bejelentése csupán a likviditási és forgóeszközhitelekre vonatkozik, amelyek eddig 4,5 százalékos fix kamattal voltak elérhetők.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Orbán azt mondta a felvezetésében, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen az alábbi szempontok mentén hozták meg a döntést:

szerették volna könnyen igénybe vehető hitelhez juttatni a vállalkozásokat,

úgy, hogy az jelentős segítséget jelentsen,

szabad felhasználású legyen,

ne legyen bürokratizált,

fix legyen a kamata,

már kitaposott ösvényen tudják eljuttatni azt a vállalkozásokhoz.

Minderre azért is van szükség Orbán szerint, mert az európai gazdaság rossz bőrben van, az ukránoknak akarnak rengeteg pénzt adni, holott annak az Unióban is jó helye lenne. Ezek nagyon rosszt híreket jelentenek egy olyan ország számára, amely nemcsak megtartani akarja az elért eredményeket, hanem szeretne fejlődni.

Más kérdés, hogy ezzel tovább terhelik az amúgy is ingatag lábakon álló, 4000 milliárd forintos hiánnyal működő idei és jövő évi költségvetést. Újságírói kérdésre Orbán azt mondta, 60 milliárd forintnyi kamattámogatást jelent az államháztartásnak ez a hitel jövőre.

Ismét előkerült a januárra ígért repülőrajt is. Ez Orbán magyarázata szerint nem is elsősorban a gazdaság teljesítményre utalt, hanem a kormány által elindítani tervezett programokra. Úgy gondolták, hogy mivel Donald Trump gyors békét ígért, amiatt pedig hirtelen új tér nyílik ki a magyar gazdaság előtt, és „meg tudunk indulni”. Úgymond mivel Trump nem járt sikerrel, Orbánéknak újra kellett tervezni, át kellett ütemezni a dolgokat.

„Ezért nem január elsején, hanem július elsejétől indult el a repülőrajt”, mondta, hiszen életbe lépett a családi adókedvezmény duplázása és a csed-gyed szja-mentessége.

Orbán szerint mindent újra kellett tervezni, és mire ez megtörtént, eltelt néhány hónap. Ez nem a kormány felelőssége, hanem a nemzetközi helyzet alakult másként. A miniszterelnök szerint ha béke lenne, „ezeket az intézkedéseket meg lehetne fejelni”.

Szintén újságírói kérdésre elárulta, a kormány nem fog változtatni az idei évre várt 1 százalékos GDP-növekedési prognózisán. Az kérdés, hogy a jövő évin változtatnak-e, de még nem nyúlnak hozzá.