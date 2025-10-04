Poroltóval a kezében üzent Kocsis Juhásznak: mutassa a bizonyítékokat

„JUHÁSZ PÉTERÉK HOLNAP MEGTARTJÁK AZ ÁLHÍRGYÁRTÓK ÉS USZÍTÓK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁT. OTT AZONBAN VÁLASZOLNIUK KELL VÉGRE A NAGY KÉRDÉSRE ORSZÁG-VILÁG ELŐTT: HA VALÓBAN VOLT BIZONYÍTÉKUK, ÉS VOLT INFORMÁTORUK EGY PEDOFIL BŰNCSELEKMÉNYRŐL, AKKOR MIÉRT NEM TETTEK FELJELENTÉST?”

- posztolta a Fidesz frakcióvezetője miután Puzsér Róbert bejelentette, hogy vasárnap délutánra szolidaritási demonstrációt szervez Juhász Péter mellett, a tüntetésen pedig felszólal majd Látó János, aki a Zsolti bácsis történetet mesélte Juhász videójában.

A kezében poroltót tartó Kocsis Máté hozzátette:

„JUHÁSZ PÉTERÉK LEGKÉSŐBB HOLNAP 14 ÓRÁIG HOZZÁK NYILVÁNOSSÁGRA AZ ÖSSZES BIZONYÍTÉKOT. HA NEM TESZIK, AZZAL MAGUK VÁLNAK P.D.FIL MENTEGETŐVÉ.”

POLITIKA juhász péter kocsis máté fidesz látó jános uszítók demonstráció álhírgyártók puzsér róbert pedofil bűncselekmény
Székely Sarolta
