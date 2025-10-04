50 hónap börtönre ítélték a szexuális visszaélésekkel vádolt P. Diddyt

Arun Subramanian bíró 50 hónap börtönbüntetésre ítélte Sean Combst (P. Diddyt), szerinte ez méltányos büntetés, figyelembe véve az elkövetett bűncselekmények súlyosságát és az enyhítő körülményeket. Emellett félmillió dolláros büntetést is fizetnie kell. Diddyt abban találták bűnösnek, hogy szexuális visszaélést követett el két volt barátnőjével szemben, írja a BBC.

Az ítélet kihirdetése előtt Combs bocsánatot kért többek között a volt barátnőjétől, a családtagjaitől, és fogadkozott, hogy ami történt, az neki elég büntetés, soha többet ilyen nem fog történni, majd kegyelemért esedezett.

Fotó: Jane Rosenberg/REUTERS

A bíró azt mondta: Combst önerőből lett művésznek tartja, aki jótékonykodott és felemelte a fekete közösséget. A védelem azon állítását azonban elutasította, hogy Cassie-vel és Jane-nel, a két volt barátnővel kölcsönös beleegyezésen alapult volna mindaz, ami történt.

„Bántalmazta őket, fizikailag, érzelmileg és pszichológiailag” – mondta, majd hozzátette: mindkét nő olyan traumát szenvedett el, ami egy életre szól. Combsnak megvolt a pénze és a hatalma ahhoz, hogy megtegye, amit tett – mondta. „Ez maga volt az alávetés” – tette hozzá.

Miközben a bíró leírta, hogyan használta fel Combs a hírnevét és a hatalmát áldozatai „leigázására”, a zenei mogul fel sem nézett.

Egy volt szövetségi ügyész szerint ez az ítélet inkább Combs számára győzelem. „A hatóság valószínűleg csalódott – mondta Mark Chutkow. – A bírónak voltak kemény szavai Combsszal szemben, de az ítélet nem igazán tükrözi ezt.”

Combst még tavaly szeptemberben tartóztatták le, mert a neve felmerült egy szexkereskedelem miatt zajló nyomozás során, ezt követően egyre durvább vádak láttak napvilágot. Volt barátnője, Cassie Ventura súlyos bántalmazásokról számolt be. Hasonló helyzetekről, illetve „folyamatos kismedencei fájdalmakról” és arról beszélt egy másik volt barátnő is, hogy a férfi „drogokkal etette”. Tanúskodott az egyik, a producer által felbérelt férfi prostituált, aki említést tett az iszonyú mennyiségű babaolajról – az ügy egyik legtöbbeket sokkoló részlete szerint egy házkutatás során több mint 1000 üveg síkosítót és babaolajat találtak P. Diddy házában. Kihallgatták a rapper Kid Cudit, aki szerint Combs meg akarta ölni őt, és tanúvallomást tett a volt asszisztense is, aki azt állította, megtámadta és megerőszakolta a producer.

