Úgy tűnt, hogy lebénult, mentő vitte el a meccsről a KSI vízilabdázóját

Súlyos sérülést szenvedett a Irmes Márton, a KSI vízilabdázója a Honvéd elleni bajnoki meccsen péntek este, mikor véletlen összeütközött a vendég Nikola Moskovval, számolt be a válogatott Facebook-oldalán a szövetség.

„A "találkozás" után úgy tűnt, hogy lebénult, a vízből is ki kellett emelni. Mentő vitte kórházba, ahol alaposan kivizsgálták. Végül hazaengedték, ami azt jelzi, hogy az állapota javult, de a KSI vezetőedzőjétől úgy értesültünk, hogy a játékosnak komoly fájdalmai vannak”

- írták. A baleset miatt egy órát állt a játék, a találkozót a Honvéd nyerte 15-7-re.

Moskov végig mellette volt, amíg a mentő el nem vitte, kommentelte a poszt alá maga Irmes. Hozzátette: nem haragszik ellenfelére, vétlen baleset történt, szerencsére nem történt nagy baj.