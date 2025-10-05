A nyugat-ukrajnai Lvivet rakétázta Oroszország, felszálltak a lengyel vadászgépek is

Vasárnapra virradóra az orosz hadsereg több mint 50 rakétát és 500 drónt vetett be Ukrajna ellen - jelentette be Volodimir Zelenszkij. A támadásokban öt ember halt meg, és tízezrek maradtak áram nélkül, miután Oroszország több hullámban indított rakétákat és drónokat az ország ellen.

Az orosz csapások ezúttal a nyugat-ukrajnai Lvivet (Lemberget) is elérték, amit eddig az ország egyik legbiztonságosabb pontjának tartottak, most viszont a nagy léptékű invázió kezdete óta az egyik legsúlyosabb támadást szenvedte el. Hajnalban öt órán át csapódtak be Shahed drónok és rakéták a lengyel határtól alig 70 kilométerre fekvő városban.

A Lemberget ért légicsapások után dolgoznak az ukrán hatóságok Fotó: OLENA ZNAK/Anadolu via AFP

Az ukrán elnök szerint a támadások nyolc régiót érintettek, köztük Ivano-Frankivszk, Csernyihiv, Szumi, Harkiv, Herszon, Odessza és Kirovohrad megyéket. Hajnalban országos légiriadót rendeltek el, ekkor egész Ukrajna területén szóltak a szirénák.

Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint a rakéták és drónok komoly károkat okoztak az energiahálózatban: Zaporizzsja megyében 73 ezer ember maradt áram nélkül, miután találat ért egy erőművet.

Moszkva közben győzelmi jelentést adott ki: az orosz védelmi minisztérium szerint „nagyszabású, sikeres csapást” mértek ukrán katonai és infrastrukturális célpontokra.

A támadások miatt Lengyelország riasztotta a vadászgépeket a légtere védelmére.

„Lengyel és szövetséges repülőgépek működnek a légterünkben, a földi légvédelem és a radaros felderítés a legmagasabb készültségben van” – írta a lengyel hadműveleti parancsnokság az X-en. A NATO-szövetségesek is bekapcsolódtak az ország légterének biztosításába, amíg tartott az Ukrajna elleni orosz támadáshullám.

Közben Litvániában is riadót rendeltek el: a hatóságok rövid időre lezárták a litván légteret vasárnap hajnalban, miután „azonosítatlan tárgyakat” észleltek. A vilniusi repülőteret néhány órára leállították, a járatokat elterelték, de reggel újraindult a forgalom. A reptér üzemeltetője szerint a kényszerleállást „feltehetően egy sor, Vilnius felé tartó ballon” okozta, ami elsőre akár viccesen is hangozhat, de az utóbbi hetekben több hasonló esetet is jelentettek Dániából, Norvégiából és Németországból. (Guardian, BBC)

Frissítés: A MTI arról ír, hogy a helyi hatóságok későbbi közlése szerint a forgalmat Fehéroroszországból Litvániába tartó, húsznál több cigarettacsempész hőlégballon miatt állították le.