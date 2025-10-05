Az első menetben, fél perc után ütöttek ki úgy egy színészt a Sztárboxban, hogy sokáig fel sem bírt állni

Cikkünk frissül.

Miközben A Kossuth téren Juhász Péter mellett tüntettek Puzsér Róberték, az RTL-en élő adásban kezdték el híresek és kevésbé híresek összeverni egymást. Első körben az énekes Dárdai Blanka és Schoberték lánya, a saját bevallása szerint influenszer foglalkozású Schóbert Lara csaptak össze: Dárdaira többször is rá kellett számolni, Schóbert végül pontozással meg is nyerte a mérkőzést.

A második mérkőzést két színész nyomta le: Noé Viktor és Molnár Gusztáv. Pontosabban csak nyomta volna le, mert végül az első menetben úgy kiütötte Molnár Gusztáv Noé Viktort, hogy utóbbi sokáig lábra sem bírt állni.

„Akkorát üt, mint amit a ló rúg” – mondta aztán magához térése után Noé Viktor, aki hozzátette, hogy miután „kesztyűn keresztül” kiütötte őt a másik színész, „percekig szédült” még a sarokban.

A harmadik mérkőzés alatt aztán elértünk egy izgalmas mélységet, miután ez egy úgynevezett „gálamérkőzés” volt Kaszás Márk sportokkal foglalkozó influenszer és az Adam Security névre hallgató, biztonsági őrből lett influenszer között. Utóbbi a bemutatkozó kisfilmjében azt mondta: „Ezt a Márk gyereket nem ismertem, megnéztem a TikTokját, és nem értettem, hogy húszezer követővel hogy mer kihívni engem.” Adam Security „az edzései során saját magát edzette” – derült ki az első menet előtt, aminek első 15 másodperce után a biztonsági őr úgy elesett, hogy rá kellett számolni. Majd még kétszer elesett, bedobták a törölközőt, így Kaszás Márk technikai KO-val megnyerte ezt a kifejezetten komikus mérkőzést.

Férfi könnyűsúlyban aztán az énekes Molnár Tamás és az énekes/színész/műsorvezető Miller Dávid csapott össze. A második menetben Molnár edzői bedobták a törölközőt, amit a mérkőzés vezetője visszadobott, végül mégis úgy döntött, hogy ennyi volt, Miller így technikai KO-val győzött.