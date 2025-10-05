Donald Trump Chicagóba vezényli a Nemzeti Gárdát

Donald Trump engedélyezte 300 nemzeti gárdista Chicagóba vezénylését, hogy – állítása szerint – kezeljék az „irányítás alól kicsúszott” bűnözést a demokrata vezetésű városban. Néhány órával Trump bejelentése előtt a chicagói bevándorlási hatóságok közölték: összecsaptak tüntetőkkel, és lelőttek egy felfegyverzett nőt, miután a tüntetők járműveikkel nekihajtottak a rendvédelmi járműveknek.
Ezzel Chicago a legújabb azoknak a – többnyire demokrata vezetésű – városoknak a sorában, Washington, Los Angeles, Memphis és Portland után, ahol az amerikai elnök vitatott módon veti be a fegyveres erőket.
A helyi vezetők hetek óta bírálják Trump terveit, és hatalommal való visszaélésnek nevezik a lépést. Az illinois-i kormányzó szerint Trump „egy mesterségesen kreált válságot próbál előidézni.” A chicagói bejelentés előtt egy portlandi szövetségi bíró ideiglenesen megtiltotta a Trump-kormánynak, hogy 200 katonát vezényeljen oda. A bíró szerint Trump állításai a portlandi helyzetről „a tényektől elrugaszkodottak”, és az intézkedés sérti az alkotmányt.
A bevetések jogi és alkotmányos kérdéseket is felvetnek, mivel a Nemzeti Gárdát általában az adott állam kormányzója hívja be, és több mint százéves törvények korlátozzák a szövetségi kormány katonai erőinek belföldi alkalmazását.
Chicagban az utóbbi időben egyre több a tüntetés az illegális bevándorlás elleni fellépés miatt, főként az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) létesítményei előtt. Trump már egy hónapja fenyegetőzik azzal, hogy katonákat küld Chicagóba, a városban tapasztalható bűnözésre és lövöldözésekre hivatkozva.
A chicagói erőszakos bűncselekmények száma egyébként az elmúlt két évben jelentősen csökkent. Január és június között a gyilkosságok aránya harmadával volt alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. A városban azonban az összesített bűnözési szint továbbra is jóval magasabb, mint sok más amerikai városban.
A héten az elnök a hadsereg vezetőinek tartott furcsa szeánszon azt mondta, hogy az amerikai városokat „kiképzési terepként” kívánja használni a hadsereg számára, hogy azok „a belső ellenséggel” szemben is harcedzettek legyenek, és le tudják csillapítani a zavargásokat. (BBC)
Szerinte a várost háború sújtja.
Donald Trump is hosszú beszédet tartott az eseményen, mégsem derült ki, hogy miért kellett aktív konfliktuszónákból is személyesen Quanticóba utaznia a 800 amerikai toptábornoknak.