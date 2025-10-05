Elég kis csoffadtra sikeredett a prospektus, amelyben az elmúlt 16 év kormányzati eredményeit sorolja fel a CÖF

Van az a viccformátum a világ legrövidebb könyveiről, hogy a Jó brit ételek, meg a Német humor 1000 éve, meg Szlovákia történelme, ha még nem el nem vitte a píszí ezt is.

Na, ebbe a sorozatba tette be a kormánybarát CÖF az Orbán-kormány elmúlt 16 évének eredményeit, nyilvánvalóan akaratán kívül persze, hiszen a cél minden bizonnyal az érthetőség, könnyű kezelhetőség és a gyors áttekinthetőség akart volna lenni, csak hát viccesre sikeredett ez a bombasztikus cím-miniformátum kombó így együtt (avagy dicsérjen téged Csizmadia László!).

A kis füzetke a Folyami Polgárnaszádra, a CÖF tényfeltáró, fake news-gyilkos országjárására készült, amit még szeptember elején jelentettek be, és amely most Kaposváron járt, hogy legalább harminc, zömében nyugdíjaskorú érdeklődőt vonzzon, mi is Szita Károly posztjában találkoztunk vele.

Magát a füzetkét egyébként itt lehet online olvasni, 24 oldal, abból hat az előszó, négy pedig kép.