Greta Thunberget és több társát is megalázták az izraeli börtönben, állítja a Gázánál feltartóztatott nemzetközi segélycsapat

Greta Thunberg arról tájékoztatta a svéd hatóságokat, hogy keményen bántak vele az izraeli őrizetben, miután letartóztatták és eltávolították a Gázába tartó segélyflottilláról – írja a Guardian.

„A nagykövetségnek sikerült találkoznia Gretával” – áll a Guardian által is látott levelezésben. „Kiszáradásról számolt be. Nem kap elegendő vizet és ételt. Azt is elmondta, hogy kiütések jelentek meg rajta, amelyekről úgy gondolja, ágyi poloskák okozhatták. Kemény bánásmódról beszélt, és arról, hogy hosszú ideig kemény felületeken kellett ülnie.”

Greta Thunberg Fotó: Izraeli Külügyminisztérium

A levelezés szerint egy másik fogvatartott arról számolt be, hogy az izraeli erők arra kényszerítették Thunberget, hogy zászlókat tartson a kezében, és így fotózták. Az idézett levelezés a a zászlók kilétéről nem írt. A vádakat legalább két másik, szintén letartóztatott és szombaton szabadon engedett flottillatag is megerősítette: „Egy másik fogvatartott állítólag azt mondta egy másik nagykövetségnek, hogy látta, amint [Thunberget] arra kényszerítették, hogy zászlókat tartson, miközben fényképeket készítettek róla” – írta egy svéd külügyminisztériumi tisztviselő.

„A szemünk láttára a hajánál fogva hurcolták Gretát, megverték, és arra kényszerítették, hogy megcsókolja az izraeli zászlót” – mondta Ersin Çelik, a török aktivista az Anadolu hírügynökségnek. Lorenzo D’Agostino újságíró és flottillatag Isztambulba visszatérve nyilatkozott, ő azt mondta, hogy Thunberget izraeli zászlóba csavarták és „trófeaként” mutogatták.

A svéd tisztviselő elmondása szerint az izraeli hatóságok azt akarta, hogy Thunberg írjon alá egy dokumentumot. „Nem volt biztos abban, mit jelent a dokumentum, és nem akart aláírni semmit, amit nem ért” – áll a Guardian által látott levélben.

A Flottilla egyik hajója Fotó: ELEFTHERIOS ELIS/AFP

Greta Thunberg azon 437 aktivista, parlamenti képviselő és jogász egyike volt, akik részt vettek a Global Sumud nevű, több mint 40 hajóból álló flottillában humanitárius segélyt szállított Gázába, amivel át akarták törni Izrael 16 éve tartó tengeri blokádját Gáza körül. Az izraeli erők viszont feltartóztatták az összes hajót, és minden fedélzeten tartózkodót letartóztattak. A legtöbbjüket a Negev-sivatagban található Ketziot (Ansar III) nevű magas biztonsági fokozatú börtönben tartják fogva, itt olyan palesztinokat is fogva szoktak tartani, akiket Izrael militáns vagy terrorista tevékenységgel vádol. 137-et közülük tegnap Törökországba toloncoltak.

Korábban az izraeli hatóságok a hasonló eseteket nem büntetőeljárásként, hanem idegenrendészeti ügyként kezelték. Csütörtök este azonban Itamar Ben-Gvir, Izrael szélsőjobboldali nemzetbiztonsági minisztere „terroristáknak” nevezte az aktivistákat.

A letartóztatások után a flottilla jogi csapata aggodalmát fejezte ki a foglyokkal való bánásmód miatt, különösen azok miatt, akiket korábban már megbüntettek Gáza tengeri blokádjának megsértése miatt. Ez már a második alkalom, hogy Thunberget ugyanezért a tevékenységért tartóztatják le, miután egy korábbi flottillakísérlet szintén őrizetbe vétellel és kiutasítással végződött. (Guardian)