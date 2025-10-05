Ki küldött rendőröket Juhász Péter lakására?

Fotó: Kovács Bendegúz/444

Hétfő reggeli élő műsorunkban a Szőlő utcai történet újabb fejezeteit járjuk körül.

Vajon mit kereshettek Juhász Péternél a Szőlő utcai ügy nyomozói? És miért vonta magához az ügyet az ügyészség? Vajon a pártállam szigorít vagy hatósági érintettség lehet a háttérben?

Milyen más eszközei lehetnek a kormánynak, amivel megfélemlítheti ellenfeleit? A 444 cikksorozatát jegyző Bábel Vilmossal közösen átbeszéljük a Szőlő utcai botrány legújabb fejezetét is.

A stúdióban 8 órától Rényi Pál Dániel és Uj Péter nyitja a hetet. Helyzet: van!