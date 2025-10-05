Netanjahu reméli, hogy a következő napokban bejelentheti a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátását

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, hogy reményei szerint „a következő napokban” bejelentheti a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátását. Televíziós beszédében hozzátette: „A Hamászt lefegyverezzük, és Gázát demilitarizáljuk – akár a könnyebb, akár a nehezebb úton, de ez meg fog történni.”

A kijelentés azt követően hangzott el, hogy a Hamász pénteken közleményben tudatta: elfogadja a túszok szabadon engedését célzó amerikai béketervet, ugyanakkor a lefegyverzést nem említette, és további kérdésekről tárgyalásokat sürgetett.

Donald Trump kijelentette, hogy „nem fogja eltűrni”, ha a Hamász késlekedik a megállapodás végrehajtásával. A 20 pontos béketerv egyebek mellett a harcok azonnali beszüntetését, valamint a 20 élő izraeli túsz – és a halottnak hitt túszok földi maradványainak – szabadon bocsátását foglalja magában, cserébe több száz, Izrael által fogva tartott gázai elengedéséért. A felek közti közvetett tűzszüneti tárgyalások hétfőn kezdődnek Egyiptomban.

Izraeli harckocsi Gáza határában Fotó: JACK GUEZ/AFP

A Hamász szombaton azt közölte, hogy Izrael továbbra is „mészárlásokat” követ el, miután reggel újabb légicsapások érték Gázát, noha Trump pénteken a közösségi médiában arra szólította fel Izraelt, hogy „azonnal hagyja abba a bombázást.” Szombat kora reggel három légicsapás érte Gáza városát, ezek egyike egy embert megölt, és többeket megsebesített – jelentette be a gázai al-Shifa kórház. A Hamász irányítása alatt álló gázai egészségügyi minisztérium szerint az izraeli hadműveletek az elmúlt 24 órában 66 ember életét követelték, így a háború kezdete óta 67 074-re nőtt az áldozatok száma.

A gázai palesztinok körében a béketerv elfogadása nem aratott osztatlan sikert, a reakciók a reménytől a mély bizalmatlanságig terjednek. Sokan attól tartanak, hogy a Hamász csapdába sétál, és Izrael csak visszaszerzi a túszokat, majd folytatja a háborút. Mások viszont úgy vélik, történelmi lehetőség nyílhat a két éve tartó konfliktus lezárására.

Mindeközben az izraeli hadsereg (IDF) az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy parancsot adott ki „a Trump-terv első szakaszának végrehajtására való felkészülés előmozdítására”. Hozzátették, hogy az izraeli katonák biztonsága „első számú prioritás”.

Palesztinpárti tüntetések szerte Európában

Szombaton több százezres gigatüntetések voltak különböző olasz és spanyol városokban Izrael gázai katonai hadjárata ellen. A spanyol városokban zajló tüntetéseket hetek óta szervezték, míg a római demonstrációt az váltotta ki, hogy Izrael feltartóztatott egy humanitárius segélyflottillát, amely Barcelonából indult el, hogy megtörje a palesztin terület blokádját.

A római rendőrség 250 000 résztvevőről számolt be, míg a szervezők szerint egymillió ember vonult utcára, ez a második egymást követő nap volt, amikor tömeges demonstrációt tartottak. Pénteken több mint 2 millióan vettek részt egy egynapos általános sztrájkban, a gázai palesztinokkal vállalt szolidaritás jegyében. Spanyolországban a hatóságok szerint 100 000 ember tüntetett Madridban, és további 70 000 Barcelona belvárosában. A szervezők ugyanakkor ennél jóval magasabb számokat közöltek: Madridban 400 000, Barcelonában 300 000 résztvevőt említettek.

Kisebb tiltakozások zajlottak Párizsban, Lisszabonban, Athénban, Szkopjéban, valamint Londonban és Manchesterben is. A londoni tüntetésen több mint 500 embert tartóztatott le a rendőrség. (BBC, AP, Guardian)