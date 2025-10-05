Ortodox zsidó üzletember lehet az új amerikai nagykövet Budapesten

Donald Trump Benjamin Landa üzletembert jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti pozíciójára – írta a Washington Post az elnök általi kinevezések státuszát összegző cikkében a Kongresszus Külügyi Bizottságának honlapja alapján. Landa jelölését még a Szenátusnak jóvá kell hagynia, ez a folyamat már októberben elindulhat.

Ben Landa Fotó: Ben Landa/Pinterest

A hírt az X-en megerősítette Bryan Leib külpolitikai elemző, a kormánnyal szoros együttműködésben létező Alapjogokért Központ kutatója, akit sokáig az esélyesek közt tartottak számon.

Landa befolyásos New York-i ortodox zsidó üzletember, Roger Stone-nak, Trump korábbi tanácsadójának a támogatottja, a SentosaCare társalapítója és idősotthonlánc-tulajdonosa. A Hungarian Conservative szerint Landa a New York állambeli üzleti és vallási közösségek ismert alakja, aki az elmúlt évtizedekben számos filantróp kezdeményezésben vett részt, többek között a Chabad mozgalom helyi szervezeteinél.

Landa Brooklynban nőtt fel, az ortodox zsidó iskolában tanult, majd az Adelphi Egyetemen szerzett diplomát. Az 1980-as évek végétől az idősellátás területén építette fel vagyonát. Saját magáról azt írja, hogy édesapja a csehszlovákiai Nagybocskóban szolgált rabbiként, feleségével a második világháború után vándoroltak ki az Egyesült Államokba. Nagybocskó egyébként Trianon előtt Magyarország része volt.

Landa több alkalommal került reflektorfényébe az általa működtetett idősotthonokat érintő botrányok miatt. Egy, a Ballard Spahl ügyvédi iroda által ismertetett bírósági dokumentum szerint Landa rágalmazásért perelte a The American Prospect című lapot, miután az cikkében összefüggésbe hozta őt emberkereskedelemmel, Medicaid-csalással és idősgondozási visszaélésekkel – a bíróság azonban elutasította a keresetet.

A hírek szerint Landa személyesen is lobbizott a budapesti nagyköveti posztért. A Belaaz értesülései szerint Roger Stone jelenlétében Trump az Ovális Irodában is fogadta, hogy megvitassák a budapesti nagyköveti pozíciót. A lap úgy tudja, Landa a korábbi republikánus kampányok támogatójaként és a zsidó közösségben betöltött szerepe révén került közel a Trump-körökhöz.

Az amerikai nagykövetséget az elmúlt hónapokban Robert Palladino ügyvivőként vezette, miután Donald Trump újraválasztásakor az előző nagykövet, a Fidesz által háttérben mesterkedő, globalista főgonoszként kezelt David Pressman lemondott.