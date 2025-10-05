Puzsér Róbert és még sok ember a testével védi Juhász Pétert a Kossuth téren

„Nem félünk, és kiállunk fenyegetett bajtársunk, Juhász Péter mellett” – csütörtök reggel a Polgári Ellenállás bejelentette, hogy vasárnapi tüntetésük témája módosul. Eredetileg az általuk szekértáboroknak nevezett oldalak összehozásáért szerveztek eseményt Megbékélésmenet címmel jobboldali és baloldali felszólalókkal a színpadon.

Csütörtökön azonban házkutatást tartott az ügyészség az esemény egyik tervezett felszólalójánál, Juhász Péternél, péntek délután pedig tanúként hallgatták ki. A házkutatásban hivatalosan a Szőlő utcai igazgató, Juhász Péter Pál és társa elleni nyomozásra hivatkoztak, ami emberkereskedelem, kényszerítés illetve más bűncselekmények miatt folyik.

Juhász egy teljesen másik ügy kapcsán került be az események forgatagába. A volt politikus egy korábbi videójában akkor még név nélkül mesélte egy ózd környéki gyermekotthonban történt visszaélésekről Látó János lelkész. A mostani eseményen is felszólaló Látó magasrangú politikusról beszélt, akinek fiúkat szállítottak. Elmondása szerint bár a gyerekek nem látták az arcát, de a tévében megismerték a magas rangú politikus hangját, és azt mondták, hogy „ez a Zsolt bácsi”.

A két ügyet a DK és néhány másodlagos nyilvánosságban működő tartalomgyártó hamarosan összekeverte, Semjén Zsolt reakciója pedig országos témává duzzasztotta. Kocsis Máté rövidesen megtorlásról kezdett el beszélni, Orbán Viktor és más fideszes politikusok is kemény reakcióról értekeztek.

Ezt követően jelent meg az ügyészség Juhász lakásán, és erre reagálva szervezte át a Polgári Ellenállás a tüntetést. Mint a mozgalom egyik vezetője, Puzsér Róbert arról beszélt, hogy „az a tény, hogy az ügyészség olyan ügyben foglalta le Juhász Péter informatikai eszközeit, amelyben ő semmilyen módon nem érintett, a Napnál világosabban igazolja, hogy politikai leszámolás zajlik ellene.”