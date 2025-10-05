Puzsér Róbert és még sok ember a testével védi Juhász Pétert a Kossuth téren
Link másolása
Facebook
X (Twitter)
Tumblr
LinkedIn
A Puzsér Róbert nevén futó Polgári Ellenállás a Kossuth téren tüntet Juhász Péter mellett délután öttől.
Felszólal az a Látó János is, aki Juhász Péter videójában beszélt egy állítólag ózdi gyermekotthonban történt visszaélésről, amelyben magas rangú politikusról és Zsolt bácsiról volt szó. Ezt az ügyet a következő napokban több platformon is összemosták a Szőlő utcai botránnyal.
Eredetileg Juhász Péter még a Megbékélésmenet névre keresztelt vasárnapi rendezvényen szólalt volna fel, ahol a szervezők a jobb és a baloldalt szerették volna közelebb hozni egymáshoz.
Juhászt azonban pénteken hallgatta ki az ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet körül kialakult botránnyal kapcsolatban. Bár Orbán Viktor megtorlásról beszélt, Juhászt csak tanúként hallgatták ki az ügyben, amihez egyébként köze sincs.
7
poszt
Legújabbak elöl
Régiek elöl
Csúszás van, nincs túl nagy tömeg
Ötre tervezték a kezdést, most úgy tűnik, nem sokkal fél előtt kezdenek. Fotós kollegáink szerint még az első sorban is kényelmesen elférnek az emberek, a képek és felvételek alapján pár ezren lehetnek, de egyes becslések szerint a tízezret is meghaladja a tömeg.
Pénteken lapunkhoz eljuttatott hivatalos dokumentumok alapján mutattuk be annak a lánynak a történetét, akit Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak.
Így lett a megbékélés menetéből szolidaritási tüntetés
„Nem félünk, és kiállunk fenyegetett bajtársunk, Juhász Péter mellett” – csütörtök reggel a Polgári Ellenállás bejelentette, hogy vasárnapi tüntetésük témája módosul. Eredetileg az általuk szekértáboroknak nevezett oldalak összehozásáért szerveztek eseményt Megbékélésmenet címmel jobboldali és baloldali felszólalókkal a színpadon.
Csütörtökön azonban házkutatást tartott az ügyészség az esemény egyik tervezett felszólalójánál, Juhász Péternél, péntek délután pedig tanúként hallgatták ki. A házkutatásban hivatalosan a Szőlő utcai igazgató, Juhász Péter Pál és társa elleni nyomozásra hivatkoztak, ami emberkereskedelem, kényszerítés illetve más bűncselekmények miatt folyik.
Juhász egy teljesen másik ügy kapcsán került be az események forgatagába. A volt politikus egy korábbi videójában akkor még név nélkül mesélte egy ózd környéki gyermekotthonban történt visszaélésekről Látó János lelkész. A mostani eseményen is felszólaló Látó magasrangú politikusról beszélt, akinek fiúkat szállítottak. Elmondása szerint bár a gyerekek nem látták az arcát, de a tévében megismerték a magas rangú politikus hangját, és azt mondták, hogy „ez a Zsolt bácsi”.
A két ügyet a DK és néhány másodlagos nyilvánosságban működő tartalomgyártó hamarosan összekeverte, Semjén Zsolt reakciója pedig országos témává duzzasztotta. Kocsis Máté rövidesen megtorlásról kezdett el beszélni, Orbán Viktor és más fideszes politikusok is kemény reakcióról értekeztek.
Ezt követően jelent meg az ügyészség Juhász lakásán, és erre reagálva szervezte át a Polgári Ellenállás a tüntetést. Mint a mozgalom egyik vezetője, Puzsér Róbert arról beszélt, hogy „az a tény, hogy az ügyészség olyan ügyben foglalta le Juhász Péter informatikai eszközeit, amelyben ő semmilyen módon nem érintett, a Napnál világosabban igazolja, hogy politikai leszámolás zajlik ellene.”
A Szőlő utcai botrány körül az elmúlt hetekben rengeteg félinformáció jelent meg, sok a tudatos és a véletlenszerű csúsztatás. A politikus Juhász Pétert is emiatt hallgathatták ki az üggyel kapcsolatos nyomozás során, hiszen az ő videójában egy egészen másik intézményben történt visszaélésről volt szó. Bábel Vilmossal, a 444 újságírójával, aki hónapokon át foglalkozott ezzel az üggyel, Podcastünkben tisztáztuk a félreértéseket, mert egy ilyen felfokozott helyzetben sokat árthat, ha megalapozatlan állítások terjednek.