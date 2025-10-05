Sétálni lehet a Balaton medrében, annyira kiszáradt a tó

természet
Vasárnap reggelre 66 centiméteres lett a Balaton átlagos vízállása, a maximális szabályozási szint kb. fele – írja a Vízügy honlapja. Az idősoron többek között az is látható, hogy a hűvösebb idő beköszöntével sem állt meg az apadás – írja a Telex. Szeptember 21-én még 71 centiméter volt a vízállás, ez csökkent október 5-re öt centivel 66-ra.

Fotó: Varga György/MTI/MTVA

A meder a déli parton annyira kiszáradt, hogy többen is lemerészkedtek a hétvégén és sétáltak benne, ahogy az a balatonoffseason egyik videójában is látható. Még nagyobb a kontraszt, ha a vitorláskikötőt nézzük, ami a kotrás miatt használható most is.

Nagy javulás ráadásul mostanában nem várható, ugyanis az előrejelzések szerint csak pár milliméter eső várható a következő egy hétben a tó térségében, ami nem lesz megoldás az alacsony vízszintre.

A Balaton esetleges kiszáradása nem most merül fel először, a gyorsan változó klíma ugyanis kíméletlenül tikkasztja a tó vízgyűjtő területeit, ami már most a vízszintszabályozás teljes újragondolását igényli, a tóparti sávok lenyúlása, pusztítása, lebetonozása pedig léptéket váltott az elmúlt évtizedben, miközben mindeddig nem sikerült megalkotni egy a tó kezelésére vonatkozó, érvényes ökológiai stratégiát. És ahogy a Balatoni Limnológiai Intézet korábbi vezetője fogalmazott: a Balatonnak gazdája sincs, pedig a 444 egy külön magazint is szentelt a kérdésnek, hogy Kié a Balaton.

Korábban Honti Márk építőmérnök, hidrológus egy Qubit Live-eseményen tartott előadásában foglalkozott a kérdéssel, amiből többek közt kiderült, hogy miért nem jelentett már évekkel ezelőtt sem ökológiai katasztrófát a tó egyébként társadalmi pánikot kiváltó akkori, félméteres vízállása. Az előadást ide kattintva tudjátok visszanézni.

