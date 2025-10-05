Forrás

Kiégtek a multinál, jurtában kezdtek új életet

ÉLET
  • Tőgyi Balázs és családja nyolc éve költözött a városi nyüzsgésből a Balaton-felvidék egyik szőlőhegyi dűlőjére, ahol egy közművek nélküli jurtában élnek.
  • Tudatosan olyan életmódot alakítottak ki, amelyben a modern technológiát egyszerűen és mértékkel használják, hogy harmóniában élhessenek a természettel.
  • Mindennapjaikat saját fejlesztésű, fenntartható megoldások segítik – tömegkályha, komposzt WC, napelem, permakultúrás kert és víztisztítás –, miközben Balázs villamosmérnökként tanácsot és inspirációt is ad azoknak, akik hasonló útra szeretnének lépni.
  • A videó a Sphera uniós projekt keretein belül készült.
  • Készítők: Horváth Balázs, Fiantok Dániel.
ÉLET balaton-felvidék harmónia jurta kiégés technológia természet multi