A NAV-nál lett vezető az Országgyűlési Őrség volt tisztje, aki részegen zaklatta kolléganőit egy disznótoros vacsorán

Májusban mi is beszámoltunk arról a zaklatási ügyről, amely miatt a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozást indított katonai bűncselekmény gyanújával. Az Országgyűlési Őrség egy alezredese, Sz. I. a szervezet tagjainak 2023-ban rendezett Malac Varázs elnevezésű disznótoros rendezvényen a részegen több kolléganőjét is zaklatta, egyikük fejét a hóna alá szorította, majd hosszan fogdosta a melleit, a másik melltartójába egy ötezrest gyömöszölt, és az kiabálta, hogy elég lesz-e az orális szexre.

A 24.hu most megtudta, hogy március óta a Nemzeti Adó és Vámhivatal foglalkoztatja osztályvezetői beosztásban a volt alezredest, aki ellen az Országgyűlési Őrségnél is belső vizsgálatot folytatta, amely idejére mentesült a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól – a lap szerint két hónapon keresztül munkavégzés nélkül kapta a teljes fizetését –, majd közös megegyezéssel, még a vizsgálat lezárulta előtt megszüntették a szolgálati jogviszonyát.

A NAV néhány héttel azután vette át a volt alezredest, hogy ellene elindult az ügyészségi eljárás. Igaz, az ügyben gyanúsítotti kihallgatás azóta sem történt. Az adóhivatal most azt közölte, hogy nem volt tudomásuk az Sz. I. ügyében folyó eljárásról. A NAV arról is tájékoztatta a lapot, hogy „saját hatáskörben is vizsgálja az ügyet, így azonnali hatállyal kezdeményezi a szakhatóságnál az érintett átvilágítását és az életvitelével kapcsolatos ellenőrzést folyó eljárásról”.