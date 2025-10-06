Akár 5 ezer kubai katona is harcolhat az oroszok oldalán az ukrajnai háborúban

A washingtoni vezetés utasította diplomatáit, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy szövetségeseik az idén ne támogassák a Kuba elleni amerikai szankciók visszavonásáról szóló ENSZ-határozatot. Az egyik érvük, hogy több ezer kubai katona harcolhat az oroszok oldalán az ukrajnai háborúban.

A Reuters hírügynökséghez olyan táviratok jutottak el október elején, amelyekben az amerikai külügyminisztérium ezt szorgalmazza. A Trump-adminisztráció több tucatnyi diplomáciai képviselethez juttatta el a felhívást világszerte.

A Reuters szerint a dokumentumban további vádakat is megfogalmaznak Kubával szemben, így azt, hogy a szigetország vezetése egyértelműen támogatja az Ukrajna elleni orosz agressziót. „Észak-Korea mellett Kuba a második legnagyobb ország, amely katonákkal segíti Oroszországot, becslések szerint a számuk egy- és ötezer közé tehető” – áll a táviratban.

Kubai katonák Havannában, 2023 szeptemberében (akik Ukrajnában vannak, azok bizonyára nem így néznek ki) Fotó: ADALBERTO ROQUE/AFP

Az ENSZ-ben a 90-es évek eleje óta éves rendszerességgel szavaznak a szóban forgó határozatról, és az államok túlnyomó többsége jellemzően mellette szavaz. Tavaly például 187 állam támogatta, és az USA mellett csak Izrael voksolt nemmel, míg Moldova tartózkodott. A határozatnak nincsenek jogkövetkezményei, csupán politikai gesztusnak számít, hiszen a szankciók kérdése az amerikai kongresszus kompetenciája. Erre a jelenlegi politikai helyzetben semmi esély sincs, annál inkább, mert a Trump-adminisztráció egyre fokozza a Kubára nehezedő nyomást.

Arról, hogy kubaiak is harcolhatnak Ukrajnában, már a totális háború kezdete óta szó van, egyes hírek szerint úgy a szigetországban, mint az Oroszországban élő kubaiak körében zajlik valamifajta toborzás. (Reuters, Meduza)