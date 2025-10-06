Augusztusban 4 milliárd forinttal kevesebbet hagytunk a boltokban, mint júliusban

Idén augusztusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers adat szerint 1,9 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal volt magasabb a tavaly augusztusinál, míg a júliusit 0,8 százalékkal haladta meg. Az élelmiszerboltokban 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,2 százalékkal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva, közölte hétfőn a KSH. A mutatót a nem élelmiszerbolti forgalom dobta be, az élelmiszerek forgalma a júliusival megegyező szinten, a teljes kiskereskedelmi átlagtól elmaradó mértében nőtt.

A KSH tájékoztatása szerint augusztusban a kiskereskedelem forgalma folyó áron 1735 milliárd forintot ért el, ami 4 milliárd forinttal elmaradt a júliusitól.

Tavaly augusztusban még 4,1 százalékos éves növekedést mértek, ehhez képest romlott a helyzet. Ahhoz képest viszont javult, hogy júliusban az éves növekedés még csak 1,7 százalékos volt, havi alapon pedig vissza is esett a boltok forgalma. Ha az év egészét nézzük, akkor viszont az látszik, hogy lassul a bolti forgalom növekedése: az első nyolc hónap egészében 2,8 százalékos éves bővülés látható, aminél a harmadik negyedév eddigi mindkét hónapja rosszabb értéket produkált, ráadásul havi szinten a visszaesések utáni megugrás is kisebb, mint az év első hónapjaiban látszott.

A lassuló mértékű kiskereskedelmi forgalombővülés azért is figyelemreméltó, mert a KSH szerint a reálkeresetek gyorsuló ütemben nőttek: míg májusban csak 3,2 százalékkal ért többet az átlagfizetés, mint tavaly, júliusban már 4,9 százalékos volt a reálkereset-növekedés (az augusztusi adatot csak jövő pénteken tudjuk meg).

Az elmúlt két hónap kiskereskedelmi mutatói alapján a Portfolio.hu azt írja: a harmadik negyedév „kicsit gyengébb dinamikát mutat az elmúlt másfél évben megszokottnál”, ezért úgy számolnak, hogy a kiskereskedelem, a korábbi időszakoktól eltérően nem fog érdembe hozzájárulni a negyedév/negyedév alapú GDP-növekedéshez.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője úgy értékelte a KSH adatait, hogy „egy általánosan jó, de nem kiemelkedő teljesítményt láttunk augusztusban”, holott, tette hozzá, „a kormányzati intézkedések egy része már lecsapódott a háztartások anyagi helyzetében”. Szerinte a továbbra is relatíve alacsony fogyasztói bizalom még mindig visszafogja a költekezési kedvet, de év végére talán „kibontakozhat egy tartósabb javulás mind a bizalom, mind a fogyasztás tekintetében”.