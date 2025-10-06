Az újmédia sikere: a Paramount megveszi a Free Presst, Bari Weiss lesz a CBS News főszerkesztője

Bari Weiss a defókuszált Ted Cruz szenátorral beszélget. Fotó: LEIGH VOGEL/Getty Images via AFP

Az újhullámos, karakteres, egyéni hangú szerzőkre és kizárólag előfizetőkre alapozó online média eddigi legnagyobb kereskedelmi sikerét jelenti, hogy a Paramount készpénz és saját részvények fejében, durván 150 millió dollárért megveszi a Free Presst, az oldal alapítóját, Bari Weisst pedig kinevezik a konglomerátumhoz tartozó CBS News tévécsatorna főszerkesztőjének.

A lépés ugyanakkor az amerikai mainstream hírmédia távolodását is jelezheti az eddigi, vonalasan progresszív hangvételtől, amihez feltehetőleg Donald Trump elnök fenyegetései és sajtóperei, illetve a CBS esetében a tulajdonosváltás is erősen hozzájárultak.

A csatorna idén júliusban váratlanul megszüntette Stephen Colbert piacvezető, Trump elnökkel gyakran sistergősen kritikus éjszakai showműsorát. A lépés azért keltett meglepetést, mert a Late Show With Stephen Colbert a műfaj listavezetője volt, bár az is igaz, hogy a műsor az előző évben sajtóhírek szerint ezzel együtt 40-50 millió dollár veszteséget termelt. Ennél is fontosabb motiváció lehetett, hogy a Trump kézivezérlése alatt működő médiahatóság zöld utat adjon a CBS-tulajdonos Paramount és a Skydance nevű médiacég egyesüléséhez. Utóbbi vezetője David Ellison, az Oracle-tulajdonos multimilliárdos, az utóbbi időben Trumppal feltűnően barátkozó Larry Ellison fia. Pár nappal Colbert műsorának lelövése előtt a Paramount belement, hogy peren kívül 16 millió dollárt fizessen Trumpnak egy abszurd sajtóper befejezéséért. Trump ugyanis egy olyan, a 60 Minutes című műsorban lehozott interjú szerkesztését kifogásolta, amit nem is vele, hanem Kamala Harrisszel készítettek. A két látványos gesztus után pár héttel a Trump-adminisztráció jóvá is hagyta az egyesülést.

De Weiss és a Free Press eddigi sztorija az Amerikában liberálisnak nevezett balos sajtó kormányzati szorongatásától függetlenül igazi sikersztori. A CBS-nek pedig Trump nyomulásától függetlenül is tennie kellett valamit, hiszen a 2022-ig vastagon nyereséges csatorna eredménye már 2023-ban 608 millió dolláros veszteségbe fordult, ami tavaly drámai emelkedéssel 6,28 milliárd dollárra nőtt.

Nellie Bowles és Bari Weiss Fotó: LEIGH VOGEL/Getty Images via AFP

A most 41 éves Bari Weiss 5 évvel ezelőtt, 2020-ban mondott fel a New York Timesnál, ahol a véleményoldal szerkesztője volt, 2021 januárjában pedig feleségével, a szintén a New York Timest otthagyó Nellie Bowles-szal elindította az előfizetős hírlevelét Substacken Common Sense vagyis Józan ész címmel, amit később The Free Pressre vagyis Szabad sajtóra változtatott.

A konzervatív-liberális hozzáállású Weisst eleve azért vették fel a Timeshoz, hogy más, alternatív hang is megjelenjen a baloldali progresszív kórusban, de a közeg azt nem tolerálta, főleg azért, mert Weiss előszeretettel köszörülte a nyelvét a woke-izmus megnyilvánulásain egyetemi és más közegben. Weiss tökéletes ütemérzékkel érezte meg, hogy a hagyományos amerikai hírújságok ideológiai vonalasságától megcsömörlött olvasók egyre inkább a karakteres, egyéni hangú író-elemző egyéniségekre kíváncsiak. Bár kétszemélyes hírlevélnek indult, Weiss számítása annyira bejött, hogy szinte azonnal bővülni kezdtek: az első héten 80 ezer dollárért fizettek elő, és októberre már annyi előfizetőjük volt, hogy 5 embert is fel tudtak venni. A Free Pressnél ma már durván 50-en dolgoznak. Az oldal ingyenes hírlevelére tavaly közel 1 millióan iratkoztak fel, közülük 136 ezren fizettek elő pénzért. A tavalyi becsült bevételük ebből 10 millió dollár körül lehetett. Az ingyenes és fizetős előfizetők száma idén közel 50 százalékkal nőtt, vagyis a módszerben a jelek szerint még van potenciál.

Weiss alapvetően szabadelvű szerzőket szerződtetett az istállójába, döntően konzervatívokat és libertáriusokat, akik közül sokat a mi európai fogalmaink szerint liberálisnak neveznénk. Vannak köztük deklarált Trump-támogatók, sőt jelentős részben azok, de a kritikus fajtából. A baloldali amerikai média szinte jobban utálja őket, mint a MAGA primitív szélősjobbos nacionalistáit, mivel kiléptek a vagy-vagy kánonból.

Az, hogy 4 év után ennyiért vettek meg egy hírlevélnek indult céget, az egyéniségekre építő előfizetéses rendszer sikere. De magának Weissnek nem lesz könnyű dolga a CBS News főszerkesztőjeként. Nem csak azért, mert sosem dolgozott tévénél.

A CBS a legnagyobb nézettségű amerikai tévécsatorna, ha a főműsoridőt nézzük, 5,72 millió nézőjével szoros versenyben előzi az 5,1 milliós NBC-t, s 4,28 milliós ABC-t és s 3,83 milliós Foxot. Ami az esti hírműsorokat illeti, a csatorna már csak harmadik a listavezető ABC és az NBC mögött. De a csatornáé a messze legnézettebb egyedi hírműsor: a 60 minutest idén heti átlagban 8,32 millióan nézték.

Weiss felügyeli majd az összes hírműsort és közvetlen David Ellisonnak fog jelenteni – írja a New York Times. Kérdés, hogy egy egészen, sőt radikálisan más rendszerben sikeres újságíró-szerkesztő meg tudja-e állítani a csatorna zuhanását.