Borízű hang #240: Meggymagos ember elektromos szopórolleren [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogyan tudod meghallgatni a teljes adást.

Hiszterizált közéletünk Scyllái és Charybdisei között higgadtan lavírozó műsorunk nem fél föltenni a legégetőbb kérdéseket.

