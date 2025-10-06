Felújításokkal próbálja megakadályozni a MET, hogy a kormányhivatal bezárassa a hajléktalanellátó intézményeit

„A MET megtette a szükséges jogi lépéseket, folytatja a felújításokat. A beérkező adományok és felajánlások lehetővé teszik, hogy a Fővárosi Kormányhivatal felújítási kéréseit befejezzük. A munkálatokat folyamatosan dokumentáljuk” – olvasható a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közleményében.

Mint arról a 444 is beszámolt, szeptemberben hatósági eljárást indított a Sára Botond irányítása alatt működő Fővárosi Kormányhivatal a MET Dankó utcai hajléktalanellátó intézményei ellen.

Az Iványi Gábor lelkész vezette MET fenntartásában több mint harminc éve működik a Fűtött Utca és az Oltalom Hajléktalanok Központja a Józsefvárosban. Amit nyújtanak, az a hajléktalanok közül is a legrosszabb állapotban lévők számára hiánypótló: itt a krónikus betegségekkel élő, végtaghiányos, önellátásra képtelen embereket is fogadják, van folyamatos orvosi ellátás, ingyenes étkezés, tisztálkodási lehetőség.

A kormányhivatal határozata azzal fenyeget, hogy ennek az intézménynek az engedélyét vonják vissza, és törlik a nyilvántartásból. „Ha így lesz, még a tél beállta előtt bezáratnák a Fűtött Utcát, és hatóságilag vetnének véget a többi kapcsolódó tevékenységnek. Ebben az esetben félő, hogy több százan maradhatnak Budapesten ellátás nélkül, ennyi embert ugyanis, és főleg az ennyire rossz állapotban lévőket, nem tud befogadni a többi intézmény” – írtuk szeptember 23-án.

Iványi Gábor Fotó: Bankó Gábor/444

A kormányhivatal az infrastrukturális körülményekre hivatkozva akarta bezárni ezeket a hajléktalanellátó intézményeket, többek között új festést és ágymatracokat kértek.

A MET friss közleménye szerint közel 3 éve nem jut el a normatíva a Dankó utcai hajléktalanellátó intézményekhez, „így csak a Fővárosi Önkormányzat példaértékű kétéves bértámogatásának, tavasz óta pedig kizárólag a civil adományoknak köszönhetően tudjuk működtetni a hiánypótló szolgáltatást”.

„Hálásan köszönjük, hogy továbbra is támogatnak minket az államtól átvállalt feladatok elvégzésében, és esélyt adnak a máshol nem befogadott, legtöbbször önellátásra képtelen, végtaghiánnyal, krónikus betegséggel élő, kiszolgáltatott emberek túlélésére – írták. – Ezek a hajléktalanok más szálláshelyeken nem elhelyezhetők, az itt biztosított alacsony küszöbű szolgáltatásra óriási szükségük van” – tették hozzá.

Közleményükből kiderült még, hogy október 1-jei közgyűlésükön egyhangú szavazással úgy döntöttek, nem kezdeményeznek tárgyalást a Fűtött Utca és az Oltalom Hajléktalan Központ fenntartóváltásáról.

„A Kádár-rendszerben nem üldözték így halálra az embert, és talán nem is loptak ennyire” – mondta többek között Iványi Gábor a 444-en szeptember 30-án megjelent nagyinterjúban.