Hát milyen krémet adtál nekem, te? Megöllek!

Ha nem is szó szerint így, de az ügyészség szerint ezzel a tartalmú üzenettel rontott be tavaly októberben egy dabasi patikába egy, a város közelében élő férfi. A korábban ott vásárolt krém összetételét kifogásolta, mondván, abból a patikus kihagyta a hatóanyagot. Az ügyészségi közlemény szerint hiába próbálták nyugtatni őt az ott dolgozók, egyre idegesebb lett. Annyira belelovalta magát a dologba, hogy végül már a gyógyszerész megölésével és a gyógyszertár megrongálásával fenyegetőzött, ekkor a patikusok rendőrt hívtak.

Azonban „az elkövető a kiérkező rendőrök jelenlétében sem hagyott fel magatartásával, a gyógyszerészt és a többi dolgozót is tovább fenyegette, így a járőr őt előállította” – olvasható a közleményben. Amelyből az is kiderül, hogy a talán indulatkezelési problémákkal küzdő férfi fél évvel később, idén márciusban ismét összeütközésbe került a törvénnyel – és a józan ésszel –, amikor nekitámadt az ingatlana előtt megálló autónak. Betörte a kocsi szélvédőjét és jobb oldali ablaküvegeit, valamint letörte az egyik visszapillantó tükrét, ezzel összesen 100 000 forintos kárt okozva.

Az ügyészség a férfi ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és rongálás miatt emelt vádat, felfüggesztett szabadságvesztést kértek rá.

Fotónk illusztráció Fotó: Bankó Gábor/444



