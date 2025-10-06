Izrael kitoloncolta Greta Thunberget és a Gázába tartó flottilla további 170 aktivistáját

Izrael kitoloncolta Greta Thunberget és 170 másik aktivistát, akiket akkor tartóztattak le, amikor a Gázába segélyszállítmányt vivő flottillát elfogták – írja a BBC. A Global Sumud Flotilla több mint 40 civil hajóból állt, fedélzetén mintegy 470 emberrel, amikor Izrael a múlt héten feltartóztatta a konvojt.

Fotó: BURAK AKBULUT/Anadolu via AFP

A flottilla néhány tagja, akiket már korábban kitoloncoltak, azóta azt állítja, hogy rosszul bántak velük az izraeli őrizetük alatt, és Thunberg is arról tájékoztatta a svéd hatóságokat, hogy keményen bántak vele az őrizetben. Az izraeli külügyminisztérium az X-en közzétett bejegyzésében a flottillát „PR-akciónak” nevezte, és azt állította, hogy minden őrizetbe vett személy jogait tiszteletben tartották. A közlemény szerint az aktivisták „hazugságokat terjesztenek”.

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia.



The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… pic.twitter.com/DqcGLOJov7 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025

Ez már a második alkalom, hogy Izrael kitoloncolta Greta Thunberget, miután sikertelenül próbált tengeri úton eljutni Gázába. Izrael tájékoztatása szerint a 171 kitoloncolt személyt Görögországba és Szlovákiába szállították.

A palesztinoknak szánt segélyszállítmányt és az aktivistákat szállító első hajókat a gázai parttól 70 tengeri mérföldre, nemzetközi vizeken állították meg – más hajókat pedig ennél is közelebb. Izrael rendszeresen ellenőrzi ezt a tengeri térséget, bár hivatalos joghatósága erre nincsen.

Izrael közölte, hogy haditengerészete figyelmeztette a hajókat, forduljanak vissza, mivel azok „aktív harci övezethez közelítettek, és megsértették a törvényes tengeri blokádot”. A Global Sumud Flotilla ezzel szemben „illegálisnak” nevezte az elfogást. A szervezet közleménye szerint az izraeli akció

„nem önvédelem volt, hanem a kétségbeesés arcátlan megnyilvánulása”.

Fotó: ALBERT LLOP/NurPhoto via AFP

A hétvégén több tízezren vettek részt megmozdulásokon Barcelonában, Madridban és számos más spanyol városban, valamint Rómában és Lisszabonban is, miután az izraeli haditengerészet feltartóztatta a segélyflottilla hajóit. A szombati tiltakozás során már délelőtt megtelt Barcelona fő sugárútja, a Passeig de Gràcia, a tömeg pedig palesztin zászlókkal vonult fel. Családok, fiatalok és idősek együtt vettek részt a demonstráción – írja az AP. A kézzel készített táblákon pedig olyan feliratok voltak olvashatók, mint például, hogy „Gáza fáj nekem”, „Állítsátok meg a népirtást!” és „El a kezekkel a flottilláról!”