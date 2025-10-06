Leállították Oroszország egyik legnagyobb olajfinomító egységét egy dróntámadás után

Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója, a Kirishi leállítótt a CDU-6 nevű, legnagyobb kapacitású nyersolaj-lepárló üzemét az október 4-i dróntámadás és az azt követő tűz miatt. A Reutersnek nyilatkozó iparági források szerint a helyreállítás várhatóan egy hónapot fog igénybe venni. A leállás miatt az olajtermékek termelésének kisebb csökkenése jöhet, miközben Oroszországban már így is üzemanyagválság van.

A lap forrásai szerint a CDU-6 kapacitása napi 160 ezer hordó, ami az üzem teljes kapacitásának mintegy 40 százalékát teszi ki. A CDU-6 a karbantartás alatt a teljes kapacitásának 70 százalék fog működni. Iparági források szerint a finomító 2024-ben 17,5 millió tonna olajat dolgozott fel, ami Oroszország teljes olajfinomítási volumenének 6,6 százalékát tette ki. Tavaly 2 millió tonna benzint, 7,1 millió tonna gázolajat, 6,1 millió tonna fűtőolajat és 600 ezer tonna bitument gyártott.