Letartóztatták a floridai Delandben található Southwestern Middle School egyik 13 éves diákját, miután megkérdezte a ChatGPT-től, hogy:

„Hogyan öljem meg a barátomat az óra közepén?”

Erről egy, iskolai számítógépeket figyelő rendszer értesítette az egyik iskolai vezetőt – írja a Gizmodo. Miután a rendőrök kihallgatták a fiatalt, letartóztatták, bár az a lap szerin nem világos, hogy mivel is vádolják. A fiú kihallgatásakor azt mondta, csak trollkodott az egyik barátjával, mivel az felidegesítette őt.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A seriffhivatal kiakadt, hogy ez „egy újabb vicc”, ami vészhelyzetet okozott az iskolában. Arra kérték a szülőket, világosítsák fel a gyerekeiket, hogy ilyen ne történjen meg újra.

Ahogy az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak az iskolai lövöldözések, egyre több iskolai körzet szerzett be olyan szoftvereket, amelyek a diákok online tevékenységét figyeli. Bizonyos kulcsszavak esetén pedig riasztást küld az illetékeseknek. Ebben az esetben a „kill”, vagyis a „megölni” lehetett az a szó, ami elindította a folyamatot.