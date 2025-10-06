Levelet írt a 444-nek Száraz István, az ember, aki semmiről sem tudott

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Matolcsy Ádám baráti körébe sorolt Száraz István a jelek szerint igyekszik eltávolítani magát a kényes ügyektől. Nem sokkal azután, hogy néhány nappal ezelőtt megírtam, milyen bonyolult és trükkös ügyletben vállalt szerepet a Quartz Alapkezelő, maga Száraz jelentkezett nálam levélben.

De előbb lássuk, miről is szólt az a cikk. A Quartz Zrt. üzleti jelentéséből kiderült, hogy a tavaly a cég tulajdonába került Citadel Alapkezelőt nem egyszerű vásárlás keretei közt szerezték meg, hanem gyakorlatilag kölcsönkapták/vették addigi tulajdonosától. Ezt követően több lépcsőben egy előbb a Quartzhoz tartozó, majd a Citadel által átvett magántőkealap, a Shihon tulajdonrészt szerzett a Mészáros Lőrinc-féle MBH Bankban. A történet vége pedig az lett, hogy idén nyáron több lépcsőben a Quartz is kiszállt a bankból, miután lejárt a Citadel kölcsönidőszaka, és a Quartz MBH-részén Mészáros Lőrinc ügyvédjének érdekeltségei, valamint a Citadel-kör osztozkodott. Utóbbi végső tulajdonosai még a cégbírósági papírokban sem látszanak.

Még egy fontos információ: a Quartz tulajdonosa ekkoriban kisebb részben a Száraz István egyedüli tulajdonában lévő Dry Holding Kft., nagyobb részben az egyébként a Quartz által kezelt Felis Magántőkealap tulajdonában lévő Dry Immo Kft. volt.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Ezek kapcsán jelentkezett Száraz István, és közölte: ő semmiről sem tudott, és ez így teljesen rendben van, nem is kellett tudnia.

„A sajtó által tárgyalt több más esetben sem, e cikkben leírt ügyletek egyikére sem az én döntésem alapján került sor, ezekkel kapcsolatosan egyetlen szerződést sem írtam alá” – írta levelében.

Ebből rögtön következik a kérdés: ha nem ő, akkor mégis ki hoz döntéseket a cégnél úgy, hogy arról a(z egyik) tulajdonos nem tud.