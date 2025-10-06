Még meg sem melegedett a székében, és máris lemondott az új francia miniszterelnök

Sebastien Lecornu francia miniszterelnök lemondott, alig néhány órával azt követően, hogy bemutatták a kabinetjét.

A BBC híre szerint az Elysée-palota azután jelentette be a fejleményt, hogy Lecornu hétfőn reggel találkozott és egy órán át tárgyalt Emmanuel Macron elnökkel.

Sebastien Lecornu
Fotó: THOMAS SAMSON/AFP

A volt védelmi miniszter Lecornou-t 26 nappal ezelőtt nevezték ki miniszterelnöknek, miután elődje, Francois Bayrou kormánya megbukott.

A Nemzetgyűlés több pártja hevesen bírálta Lecornu frissen bemutatott kabinetjének összetételét, amely jórészt változatlan maradt Bayrou kormányához képest.

A permanens francia politikai válság éppen aktuális állásáról augusztus végén írtunk bővebb elemzést.

