Mégsem áll le jövőre az Akvárium klub

Mégsem áll le 3 hónap múlva a budapesti Akvárium Klub, mert „a múlt hét óta újra elindulhatott a szervezés és foglalás az év első felére is” – nyilatkozta a 444-nek Lobenwein Norbert, az Akvárium klubot működtető cég egyik tulajdonosa.

Szeptember 23-án írta meg a Telex, hogy az ismert budapesti klub váratlanul felfüggesztette a 2026 első félévére tervezett koncertek és egyéb események szervezését és az összes jövő évi rendezvény sorsa bizonytalanná vált. Az indoklás: a helyszín tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő olyan felújítási munkákat tervez, amik érinthetik a helyszín üzemeltetését.

A sztori kissé zavaros volt, hiszen a klubot üzemeltető kft.-nek 2029-ig van szerződése 5 év hosszabbítási opcióval. Ezért is fordultam kérdésekkel a Voltot és több más fesztivált is szervező Lobenweinhez.

A fesztiválszervező szerint a „felújítás” valójában több felújítást, átalakítást jelent, ezek közül egy függ össze a Nemzeti Vagyonkezelő munkálataival. „Aki az Erzsébet téren jár, egy ideje láthat egy hatalmas sátrat, amely alatt olyan munkálatok zajlanak, amelyek részben és közvetetten, de kapcsolódnak az Akváriumhoz, egyes kiszolgáló egységek szigetelését érintik” – írta nekünk Lobenwein.

Na de miért kellett lemondani a jövő évi programszervezésről, majd miért zökkent most minden vissza a régi kerékvágásba?

„A mi eddigi tudásunk szerint ezek a nagyobb karbantartási munkák az év elején értek volna el a klub termeihez és ellentmondó információk jutottak el hozzánk. Már csak azért is, mert akad olyan feladat, ami tényleg várat magára egy ideje. Részben ezért döntött úgy az Akvárium vezetése, hogy ameddig ezek ütemezését nem sikerül pontosítani és tisztázni, addig biztonságosabb, ha nem fogadunk be programokat és a saját szervezésűekkel is leállunk január elejétől.”

De mint kiderült, lesz másféle felújítás-fejlesztés is, de nem a vagyonkezelő miatt. Hanem ifj. Vidnyánszky Attila és művésztársai, illetve az Akvárium profilváltása miatt:

„A másik ok ugyancsak egy »felújítás«, vagy inkább »fejlesztés«, amely azzal függ össze, hogy a következő időszakban a tizenegy éve népszerű kínálatot több, markánsan új íránnyal szeretnénk bővíteni. Ifj. Vidnyánszky Attila színész-rendező, Pál István Szalonna népzenész és Berecz István táncos csatlakozik az akváriumos csapathoz. A neves szakemberek és művészek által képviselt programok lebonyolítása igényel némi fejlesztést is: mobil lelátókat, színpadtechnikai átalakításokat.”

Amikor megkérdeztem, hogy ez mekkora profilváltást jelent, Lobenwein ezt válaszolta:

„Egyáltalán nem cél egy gyökeres átalakulás, de az igen, hogy az említett művészek által képviselt produkciók a belvárosban is szerephez jussanak. Az utóbbi időben kipróbáltuk a helyet kisebb színházi fesztiválokkal, képzőművészettel is, nagy sikerrel. Ifj. Vidnyánszky Attila, Szalonna és Berecz Pisti is jól ismeri a helyet, mi is jól ismerjük egymást, sokszor dolgoztunk már együtt. Azt remélem, jó és minőségi produkciók születnek a kezük alatt az Erzsébet téren is.”

És hogy mindezzel együtt miért tudnak mégis kinyitni jövőre már év elején? Mert sikerült gyorsan letárgyalniuk, hogy nyáron történjen mindkét felújítás- mondja Lobenwein Norbert:

„Ezeket és a szükséges karbantartási munkákat végül sikerült nyárra ütemezni, így a működést nem befolyásolja ez a két projekt. Vagyis a múlt hét óta újra elindulhatott a szervezés és foglalás az év első felére is.”

Rákérdeztem arra pletykára is, hogy az egész sztori egyfajta kormányközeli figyelmeztetés lett volna, amiért Majka felléphetett a Strand fesztiválon, miután a NER-média rátámadt, amire Lobenwein Norbert ennyit mondott: