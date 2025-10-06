Nekiment a templomnak traktorral, fent a domb tetején, ráadásul egymás után háromszor

Másfél év elteltével ítélték pénzbüntetésre rongálásért azt a férfit, aki még 2024 áprilisában rontott neki egy borsodi falu templomának traktorral.

Mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleményéből kiderül, a büntetlen előéletű – ám a jelek szerint haragos természetű – vádlott egy áprilisi estén mezőgazdasági vontatóval a domb tetején található templomhoz ment, a lépcsősoron felhajtott, a másik irányban lement. Pár perc elteltével visszajött, újból fel akart hajtani, de egy nő a lépcsősor közepén állva megpróbálta rábírni, hogy ne tegye. Nem sikerült, a vádlott kikerülte őt, ismét felhajtott a lépcsősoron, majd a templom előtt tett két kört, és a másik oldalon megint lement.

Képünk, ahogy mondani szokás, illusztráció

És mit ad isten, harmadszor is visszajött, megint felment, ismét lement, újra elment.

Isten tudja, miért tette mindezt, erre a közlemény nem tér ki, miként arra sem, hogy pontosan hol esett meg az eset.

Arra viszont kitér, hogy a 45 fokból álló lépcsősor 22 lépcsőfoka megrongálódott, az élek letöredeztek, így a községi önkormányzatnak több mint félmillió forintos kára keletkezett.